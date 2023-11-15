新移民婦與夫排6年獲215呎公屋　離婚獨養子　曬貴價設備震驚網民

【公屋申請／公屋輪候】離鄉別井的單親媽媽，照顧孩子格外辛勞。有新移民婦來港與丈夫排到公屋後，因事故離婚，唯有成為單親媽媽獨力撫養小孩。現時住在20平方米（約215平方呎）、月租1,200元公屋的她，為孩子成長扭盡六壬，更大花3萬元買二手鋼琴讓孩子學琴，盡顯母愛偉大。

相關訪問影片在網絡廣傳，有網民表示「看得想哭了」、「這個媽媽很有愛，家裏收拾得有條不紊的」。也有不少網民對單位設備感到震驚，「買$3萬琴、按摩椅、風扇、仲有裝修」、「收拾得乾淨得體，知道捨得花錢在按摩椅上讓自己減壓」、「我覺得她已經用到極致了」。



有單親媽媽接受網紅訪問，介紹其公屋單位設備。（影片截圖）

該單親媽媽近日接受網紅訪問，介紹其公屋單位及辛酸事。她表示自己本身是江西人，2014年來香港，「之前在深圳住，後面懷孕了，考慮到小孩教育各方面，覺得還是在香港比較好」，與丈夫一家三口排公屋5至6年，終獲派20平方米（約215平方呎）、月租1,200元單位。

但好景不常，她與丈夫約4年前離婚，現時獨力撫養小孩。而成為單親媽媽的她，全心全意奉獻孩子，不怕辛勞，「單親家庭肯定比起其他的家庭會辛苦一點，這是毋庸置疑的，看自己心態，你自己調整過來。基本上，我小孩是我生活全部的動力，像我不管是房子裝修也好，所有的東西也好，都是以他為中心去做的」。

有單親媽媽接受網紅訪問，介紹其公屋單位設備。（影片截圖）

從公屋討論區YouTube頻道上載的影片見到，該媽媽逐一介紹了飯廳、睡房、廚房、雪櫃、烤箱、洗衣機、廁所、浴室、大電視。除了日常生活用品，佔比最多的就是為孩子製造的私人空間，包括遊玩地方、書枱、展示櫃，還有1部以3萬元購入的二手大鋼琴等，讓孩子可以好好學琴。她又購入1張按摩椅，以放鬆自己、「香港生活壓力比較大，就是需要不時的放鬆」。

該媽媽逐一介紹屋內擺設、間隔▼▼▼

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該媽媽強調，小孩就是她的生活動力，「即使是單親家庭，我也想要給他更多的愛，讓他不會覺得自己好像比別人缺失什麼吧……每個人都是有了小孩，就會自發去做一些、為小孩去想一些東西」。

影片引來網民熱議，有網民大讚母愛偉大，「看得想哭了」、「這個媽媽很有愛，家裏收拾得有條不絮的」、「這女的真的很不錯，把家裏收拾得井井有條，男的太不懂珍惜」。

也有不少網民對單位設備感到震驚，「買$3萬琴、按摩椅、風扇、仲有裝修」、「單親家庭又讓孩子學畫畫又學鋼琴，對孩子真的很捨得」、「收拾得乾淨得體，知道捨得花錢在按摩椅上讓自己減壓」、「我覺得她已經用到極致了」。