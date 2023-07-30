不孝！老婦與女兒開聯名戶口　$76萬棺材本被轉走　換來1句極崩潰

不孝女！新加坡1名73歲老婦2021年與小女兒開設聯名戶口，詎料2年內被對方轉走了13萬坡元（新加坡元，下同，約76萬港元）棺材本，她發現後急忙報警，並致電質問小女兒，詎料只換來1句「會慢慢還給我」，老婦極崩潰。



新加坡1名73歲老婦2021年與小女兒開設聯名戶口，詎料2年內被小女兒轉走了13萬新加坡元（約76萬港元）棺材本，只好報警求助。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，73歲陳姓老婦於2021年5月與小女兒開設3個聯名戶口，前後存入18萬坡元（約105萬港元），「這些錢是我跟丈夫一輩子辛勞存下來的，之前是在我們夫妻的聯名戶頭，之後才轉到這3個帳戶上」。沒想到卻因此失去了畢生積蓄。

陳婦與女兒開聯名戶口，沒想到卻因此失去了積蓄。（示意圖／gettyimages）

開設聯名戶口2年後，陳婦今年6月收到銀行帳單，發現其中1個原有約8.5萬坡元（約50萬港元）戶口竟只剩180坡元（約1,050港元），她大為震驚，於是查看另2個戶口，發現有相似情況──第2個戶口原本存有約2萬坡元（約12萬港元）已被清空；第3個戶口存有約7.6萬坡元（約44萬港元）戶口，只餘下61坡元（約360港元）。

陳婦指出，她3個聯名戶口原本存有18萬坡元（約105萬港元），之前提取了5萬多坡元（逾29萬港元），原本應該還有13萬坡元（約76萬港元），如今卻加起來只剩200多坡元（逾1,100港元），令她相當崩潰。

陳婦發現戶口的錢都被小女兒轉走，於是報警求助。（示意圖／資料圖片）

經調查，陳婦發現戶口的錢都被小女兒轉走，於是報警求助。她亦曾致電質問，對方承認把錢花掉，並表示「會慢慢還我」，但陳婦她直言不知道小女兒要怎麼還錢。

陳婦大女兒則透露，這些錢是母親當了30年洗碗工、爸爸歷年「行船」辛苦存下來，現在都化為虛無，結果令人難受，「父親幾年前身體不好，如今臥床，沒想到妹妹卻轉走他們的錢」。大女兒又說，事發後一家人與妹妹關係惡化，妹妹也不再回覆母親信息，現時公開事件，是希望對方現身面對如何向母親還錢。