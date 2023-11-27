男子港鐵車廂小便影片瘋傳！解開褲頭咁做　後方女士反應成亮點

【港鐵行為】人有三急也要看場合解決！本港網絡近日瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內有男子解開褲頭當眾小便，地上更遺下一灘小便水迹，向後方慢慢流去。影片亦見到男子後方坐着多名女士，但似乎未有發現，繼續低頭看手機或整理手袋。

影片引來網民熱議，直呼離譜，「我的天」、「太誇張了吧」、「怎麼沒人阻止他」。也有不少網民關注後方女士們反應，認為是太冷漠沒有危機感。



港鐵發言人回覆《香港01》查詢時表示，不清楚影來源及拍攝時間，但強調如乘客發現任何不當行為，可聯絡港鐵職員協助，以便作出適切的跟進。



男子在港鐵車廂內中間近扶手柱位置公然站立小便，見到有水柱射到地上。（影片截圖）

網上流傳影片長逾1分鐘，見到港鐵車廂內中間近扶手柱位置，有穿灰色上衣、藍色牛仔褲、戴口罩男子慢慢解開褲頭，然後站在原地當場小便。完事後，男子即站到旁旁，仍未整理褲頭，地上則遺下一灘小便水迹，並隨着列車移動向後方車卡慢慢流去。

影片亦見到男子後方坐着多名女士，但似乎未有發現有人在車廂小便，繼續低頭看手機或整理手袋。

影片亦見到男子後方坐着多名女士，但似乎未有發現有人在車廂小便，繼續低頭看手機或整理手袋。（影片截圖）

影片引來網民熱議，直呼離譜，「我的天」、「太誇張了吧」、「怎麼沒人阻止他」。也有不少網民關注後方女士們反應，認為是太冷漠沒有危機感。另有網民關注該男子本身是否有精神健康問題，才會無法自控。