港女大鬧港鐵片瘋傳！暴怒鬧爆「大陸仔」　網民聽到崩潰：求字幕

港鐵人多擠迫，爭執不時發生。本港網絡近日瘋傳1段「港女大鬧港鐵」影片，見到港鐵車廂內有港女正暴怒大聲向另1乘客喝罵「大陸仔」，雖然字字鏗鏘，內容卻難以聽懂，只隱約聽到事件起因是身體接觸。

影片引來網民熱議，大部份人都被港女說話內容考起，「有無字幕組？」、「明明講緊廣東話。但點解我聽唔明」、「喺香港做咗幾十年人，今次真係俾佢考起」。也有網民笑言，「氣勢磅礡到這樣的程度，有冇字幕，內容係點樣亦都唔重要了，重點係接招者已經冇晒抵抗能力了」。



本港網絡近日瘋傳1段「港女大鬧港鐵」影片，見到港鐵車廂內有港女正暴怒大聲向另1乘客喝罵「大陸仔」。（影片截圖）

有網民周二（11月21日）在Facebook群組「好fashion呀你」上載該段「港女大鬧港鐵」影片，留言「我大聲唔代表我惡」，但未有交代拍攝時間。

影片長6秒，見到港鐵車廂內1名戴眼鏡、穿黑色衣服長髮女子，正怒氣沖沖大聲喝罵另1乘客，表情相當激動。

不過，雖然女子說話大聲字字鏗鏘，但未知是影片拍攝質素還是語速問題，內容難以理解，只隱約聽到女子說「……搞我身體，你知唔知啊！大陸仔，我同你講嘢！係咪見到……唔X識行……講過你」，被罵的乘客則沒有作聲。

當時車廂滿布乘客，亦有女乘客夾在女子與被罵乘客中間，惟都未有理會。

當時車廂滿布乘客，亦有女乘客夾在女子與被罵乘客中間，惟都未有理會。（影片截圖）

影片引來熱議，網民均被女子講話內容考起，「有無字幕組？」、「喺香港做咗幾十年人，自問廣東話聽同講都非常之好，今次真係俾佢考起，完全聽唔明佢噏乜」、「明明講緊廣東話。但點解我聽唔明」、「我仲以為自己聽力有問題，原來好多人都聽唔到」、「聽咗好多次，完全聽唔到佢講乜，我諗現場俾佢鬧嗰個都一頭霧水」。

亦有網民笑言，「大聲講嘢係冇問題，但講嘢可唔可以講得清晰啲」、「氣勢磅礡到這樣的程度，有冇字幕，內容係點樣亦都唔重要了，重點係接招者已經完全冇晒抵抗能力了」。另有人指出，「呢個女人我已經見過3次，分別出現係唔同嘅視頻，全部都係地鐵車廂」。