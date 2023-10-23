中獎一場空！他抽中政府$26萬頭獎　1原因竟不給獎金　網民：離譜

明明中獎卻成了空歡喜。台灣1名市民本來中了政府雲端發票100萬新台幣（約26萬港元）專屬獎金，但因為本身經營家庭用品零售，竟然踩中「禁區」，導致不合資格領獎，該中獎發票亦因而被宣布無效。事件引來網民熱議，斥責「離譜」、「取得發票，也不能兌獎，這樣子就取消雲端發票就好了」。



台灣1名市民本來中了政府雲端發票100萬新台幣（約26萬港元）專屬獎金，但因為本身經營家庭用品零售，竟然踩中「禁區」，導致不合資格領獎。（示意圖／gettyimages）

根據台灣財政部，「雲端發票專屬獎」每期總獎金達9.67億新台幣，包括頭獎100萬新台幣（約26萬港元，名額：30個）、2,000新台幣（約510港元，名額：1.6萬個）、800新台幣（約200港元，名額：10萬個），以及500新台幣（約130港元，名額：165萬個）。

根據台灣財政部，「雲端發票專屬獎」每期總獎金達9.67億新台幣，包括頭獎100萬新台幣（約26萬港元，名額：30個）。（台灣財政部）

不過即使雲端發票中獎，也未必一定能領獎。當地北區稅務局表示，轄內經營家庭用品零售的「A君」，因要透過「超商（便利店）」將部份商品寄送給消費者，支付手續費後取得便利店開立未載有統一編號雲端發票。

至今年3月至4月期「統一發票」開獎，「A君」發現中了雲端發票專屬百萬獎，惟稅務局發現，發票名為「寄件手續費」，再調查發現「A君」於該期共取得300多筆名為「寄件手續費」雲端發票，均是寄送貨物取得。

當局指出，「A君」擅自營業卻未依規定辦理稅籍登記，取得未載有統一編號的「統一發票」。雖然「A君」聲稱是出售二手用品，但每月銷售額已達辦理登記規模，不適用於統一發票」給獎規定，因此該筆中獎發票不給予獎金，並要求「A君」為生意辦理稅籍登記。

當局強調，營業人購買貨物或勞務取得的統一發票，應載有「統一編號」，且不論有無申請稅籍登記，取得未載有統一編號的統一發票中獎，均不得兌領獎金。（示意圖／gettyimages）

當局強調，營業人購買貨物或勞務取得的統一發票，應載有「統一編號」，且不論有無申請稅籍登記，取得未載有統一編號的統一發票中獎，均不得兌領獎金；未申請稅籍登記而擅自營業的營業人、取得未載明統一編號的中獎發票，都不能兌獎。

事件引來網民熱議，有人批評這兌獎規定「離譜」、「取得發票，也不能兌獎，這樣子就取消雲端發票就好了」、「這邏輯有點怪啊？」、「以後只要不能對獎的發票，一律跟店家說不需開發票好了」、「這就是為什麼不能用什麼雲端、載具的統一發票」。也有網民認為當局做法合理，「我覺得很合理啊。寄件通常也是把這成本轉嫁給消費者，但發票確是你在拿」。