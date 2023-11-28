阿爸係小三！人妻查手機見爸與老公性愛片　網上爆家醜：被騙2年

老公出軌，我阿爸竟是小三！巴西最近有1宗不倫戀事件鬧得滿城風雨，年輕人妻意外查看父親手機時，驚見父親有外遇，而對像竟是自己的22歲丈夫，手機中更儲存了2人開房時拍攝的性愛影片。人妻調查後發現已被背叛了2年之久，事件更是父親以金錢利誘丈夫上床，氣得她在網絡上大爆父親和丈夫的不倫關係，更公開他們的相片，令家醜迅即在網絡上瘋傳。而人妻父親不甘被網暴，到女兒住所燒車搞事，結果誤傷途人，事件一發不可收拾。



卞蜜拉因在父親的手機發現父親與丈夫的性愛影片，而揭發2人的不倫關係，嬲爆在網上大爆家醜。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於巴西東部聖保羅州的阿拉拉夸拉市（Araraquara），女子卡蜜拉（Camila Oliveira）本月18日在社交平台發文自爆，她指自己翻看45歲父親埃迪爾森（Edielson Oliveira）的手機時，意外發現父親竟與22歲丈夫尤尼奧（Juninho Virgílio）發展不倫關係，且已維持了2年，而父親的手機儲存了他們在汽車酒店拍攝的性愛影片，讓卡蜜拉當場崩潰。

遭2名至親同時背叛，卡蜜拉傷心又憤怒，決定在社交平台上將父親與丈夫的對話曝光，立即惹來許多網民瘋傳，帖文已有超過100萬人次觀看。從「外父與女婿」的對話紀錄中，可知2人的關係建基於金錢之上，埃迪爾森以金錢利誘女婿，更對女婿說：「金錢之外，我愛你。」卡蜜拉更稱可在WhatsApp與網民分享父親與丈夫的性愛影片。

卡蜜拉意外發現父親埃迪爾森竟與她的22歲丈夫尤尼奧（Juninho Virgílio）發展不倫關係，且已維持了2年，盛怒下在網上公開家醜。（網上圖片）

卡蜜拉連環爆料，令父親埃迪爾森變成網民的笑柄，他氣得衝到女兒的家放火燒掉女婿的汽車，並在街上吵鬧，還向附近的住所擲玻璃樽，結果誤傷1名女途人。有市民見狀上前圍毆他，他則擲椅子還擊，場面極度混亂。事後女途人腿部受傷被送院治療，警方現正在調查事件。