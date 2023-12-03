機場範圍驚見大堆果皮隨地曬！旁邊疑為地盤　職員：陳皮變塵皮？

踏入秋季，又到生曬果皮的熱門季節，不過曬果皮也要選擇合適地點。有機場職員日前於網上分享相片，表示在機場範圍的一處路邊，發現大堆果皮整齊放在地上曬，笑言是疑似FOD，即有機會損壞飛機的外來物（Foreign Object Damage）。不少同於機場工作的網民看到紛紛留言討論，有人指機場現時有大型地盤，擔憂陳皮會變成塵皮，亦有人笑言「機場終於有自家土產」。



有機場職員日前於分享相片，表示在機場範圍的一處路邊，發現大堆果皮整齊放在地上曬。（fb「香港機場實況討論區」圖片）

該網民於有關機場實況的Facebook群組上載2張相片，形容是「FOD」，意思為有機會損壞飛機的外來物（Foreign Object Damage）。相中地點為機場範圍內，可見大樓外的一處路邊地上，竟放了大堆果皮「曬太陽」，而路旁則放有水馬，並有身穿制服的地盤工人走過，相信距離工地不遠。

不少於機場工作的網民看過相片紛紛留言，笑指沒想到竟有人會在機場曬果皮，「果然……機場是我家」、「遲啲會有臘腸、臘鴨同鹹魚」、「果皮理論上唔算FOD」、「呢啲係中國傳統文化嘅一個部分」、「唔阻人嘅希望俾佢繼續曬啦」。

相中地點為機場範圍內，可見大樓外的一處路邊地上，竟放了大堆果皮「曬太陽」，而路旁則放有水馬，相信距離工地不遠。（fb「香港機場實況討論區」圖片）

亦有人質疑相中地點附近疑有工地，即使果皮沒被清理，生曬陳皮也有機會變成塵皮，「秋日限定」、「有一半曬唔到，慘」、「前幾年近貨運區工程草披有個小型菜田」、「香港國際機場終於有自家土產」。