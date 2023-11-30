葵涌邨老翁被阻曬果皮　爆粗大戰3保安　一度提鐵罐作勢打人

陳皮具有化痰止咳等醫療藥效，所以不少華人花時間和精力製作，製造關鍵之處莫過於曬果皮，在香港找到合適地方和天氣極不容易，早前葵涌邨有3人趁陽光充沛時曬果皮，其間被3名保安員勸阻，其中1名老翁不忿爆粗抗議，情緒激動，一度需要保安員安撫，有目擊者拍片記錄，以旁述身份形容「果皮阿叔3個對1個」、「呢個阿叔蠻不講理」、「告佢、扣佢分啦」。



老翁相信不甘被阻止曬果皮，一度提起鐵罐作勢打人。（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

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樓主將影片上載至facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」，指出「違例曬果皮鄉里大戰執法保安」，有網民指出事發現場位於葵涌邨逸葵樓對開行人路，靠近籃球場和車路。

片長約1分鐘，事後經過剪輯，可見當時陽光充沛，有2男1女在場曬果皮，在地上鋪蓆，保護地面和果皮整潔，但被1男2女保安員包圍，其中1名老翁相信不甘被阻止曬果皮，一度提起鐵罐作勢打人，但其中1名女保安員立即勸止，老翁扔走鐵罐，拍片者形容「嘩！打人呀」，老翁繼續「1對3」叫囂，戴藍帽的男同伴則在不遠處拾回鞋子，相信剛才發生衝突時有人扔鞋，女同伴則在處理果皮。

老翁爆粗喝罵保安員。（facebook群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」影片截圖）

老翁繼續指罵男保安員，對方同樣反駁，但內容不太清楚，依俙聽到老翁爆粗喝罵「X你老母X」、「唔X尊重你」，拍片者形容「果皮阿叔3個對1個」、「呢個阿叔蠻不講理」、「告佢、扣佢分啦」，甚至大讚「保安做得啱㗎喎」，批評老翁「咁樣曬果皮，唔可以咁樣㗎喎」，事件亦引來其他途人駐足觀望。

根據現時的屋邨管理扣分制，住戶在公眾地方晾曬衣物（房屋署指定地點除外），經預先警告後再犯，會被扣3分，至於亂拋垃圾、隨地棄置垃圾，如棄置於電梯大堂或無蓋垃圾桶內等，會立即被扣5分，暫時未見針對在公眾地方曬果皮的行為。

（綜合）