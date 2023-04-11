蒸魚都中伏？$80果皮蒸泥鯭上枱竟是這賣相　食客見樓面呢幕更驚

出外用膳食海鮮最怕是遇上「呃秤」被騙，但明碼實價的蒸魚竟然也會中伏？有網民日前到餐廳食飯，點了價值80元的「果皮蒸泥鯭」，沒想到上碟的竟是新鮮橙皮絲蒸魚，令他大感愕然。樓主更稱，蒸泥鯭上菜後，即看到坐在餐廳的另一大叔食客正在吃橙，不禁擔心「果皮」的來源。網民看過相片紛紛爆笑，直指「橙皮都係果皮，佢無呃你喎」、「都係果皮，不過年份得30分鐘」。



有網民日前到餐廳食飯，點了價值80元的「果皮蒸泥鯭」，沒想到上碟的竟是新鮮橙皮絲蒸魚，令他大感愕然。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

該網民日前於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，稱到餐廳用膳時，點了價值80元的果皮蒸泥鯭，他一心想着廚師會加陳皮辟腥及帶出魚鮮，可是上菜時卻非常驚訝。原來此果皮不同彼果皮，餐廳出品的果皮蒸泥鯭並非使用陳皮，而是將新鮮橙皮切絲，鋪於魚身上蒸熟。

樓主上載的相片可見，3條泥鯭整齊排於碟上，大堆新鮮橙皮絲鋪在魚面，與泥鯭一同蒸熟，橙皮之間更可見已切粒的唐芹碎，用作加入香味。至於餐桌上除了蒸魚，亦可見到相信是醃蟹的菜式。

樓主上載的相片可見，3條泥鯭整齊排於碟上，大堆新鮮橙皮絲鋪在魚面，與泥鯭一同蒸熟，橙皮之間更可見已切粒的唐芹碎。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主看到「果皮」真身後，不禁大呻「果皮蒸泥鯭應該用陳皮而唔係橙皮，冇陳皮又唔講聲」，又稱當下留意到樓面有另一大叔食客正在吃橙，不禁擔心「果皮」或是回收重用的食材。

網民看過相片紛紛爆笑留言，指事件純屬樓主一場誤會，餐廳並無標明「果皮」蒸泥鯭必定使用陳皮，「冇違反商品說明條例，又吹佢唔脹喎」、「果皮即係生果嘅皮佢冇講錯喎」。亦有網民笑言，餐廳使用橙皮已屬不錯，「畀橙皮算有良心，果皮可以係任何水果嘅皮呀」、「下次用蕉皮蒸畀你食」、「此乃『估法蒸泥鯭』，估佢唔到乜嘢方法」。