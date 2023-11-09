港人湧深圳山姆超市掃貨　「反向購物」引內地網民熱議：世道變了

自從內地與本港恢復全面通關，連月來北上港人人次高企，不少香港人都會在周末或長假期到深圳消費。與以往內地市民到港購物受港人關注情況類似，如今這個「反向購物」現象同樣引起內地網民熱議，不少人都發帖分享見聞，稱在深圳山姆超市見到購物人流中有一半都是港人，感到相當震驚，甚至高呼「世道變了！」。



有內地網民在小紅書發帖，表示在深圳山姆超市購物的人中有一半是港人，感到相當震驚。（小紅書）

日前有內地網民在小紅書發帖，震驚表示在大型倉儲式超市山姆中見到大量港人購物，更誇張稱「有點密集恐懼症的感覺」。她又指港人幾乎佔了超市人流一半，直言「不知道的還以為自己去了香港，這世道真是變了！弱弱的問一句：難道香港的超市不好逛麽？」。

事實上，她並非小數在山姆超市被港人「反向購物」震驚到的網民，不少人都曾上載帖文分享這現象，港人推着一車車商品排隊付款的照片比比皆是，「他們都一人拖一個行李箱逛山姆」、「像極了曾經香港街頭的我們」、「真是活久見。這句話絕對沒惡意哈」、「不難理解，香港寸土寸金，沒有大型倉儲式超市」、「香港超市沒那麽多東西買，而且香港人覺得山姆便宜且份量大呢」。

港人北上「反向購物」現象引起內地網民熱議。（小紅書）

其實，也有不少港人發帖分享到內地超市購物的戰利品，有港媽組團購物，也有人趁周末去囤貨，「逛到腳斷、買到手軟」、「買爆返香港」。亦有在港生活的內地網民表示，在內地超市購物「性價比真的高太多了」，不但貨品齊全，還有多種試吃，「單試吃就吃飽」。