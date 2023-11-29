台驚現世界第三毒水母！女生：整片海灘上千隻！　專家爆恐怖毒性

奇怪水母勿亂摸！台灣有女生近日在台東海灘發現大批藍色透明水母，「整片海灘上千隻應該有」，認出是有劇毒的「僧帽水母」，見到其觸鬚還以為是魚線，幸好沒被螫到，提醒民眾小心。當地部門提醒僧帽水母是「世界第三毒」水母，即使是屍體或脫落的觸鬚都有劇毒，碰到皮膚會留下「紅色鞭痕」，如被螫傷也不要直接用手碰。有專家提醒，民眾被螫傷後，嚴重的可引致神經麻痺及呼叫困難，致命性高，應盡快求醫，別誤信坊間用尿液塗傷口的迷信方法。



當地網民在台東海灘發現含劇毒的僧帽水母。（fb群組「爆廢1公社」圖片）

台媒報道，台東東河鄉海岸七里溪出海口日前發現大批僧帽水母被海浪拍打上岸，藏在沙灘、礁岩上。有女生在facebook群組「爆廢1公社」發文，11月28日她在該處海灘發現大量僧帽水母，「整片海灘上千隻應該有」、「僧帽水母有毒，去海邊玩要注意，牠有一條很長的觸鬚」，她還誤以為是魚線走去拉，還好沒有被螫到。

照片所見，有隻僧帽水母卡在石頭上，身體呈透明藍色，另一照片拍到大片沙灘幾乎滿布僧帽水母。女生指僧帽水母的觸鬚很長，她發現的是「小小僧帽，觸鬚大約50cm，觸鬚有毒刺，如果意外碰到觸鬚，有可能是被風拍到你身上，或是游泳拍到你身上，會有劇痛，儘量泡溫海水，然後儘速就醫」。

衛福部台東醫院表示，僧帽水母的屍體一樣有毒，遊客切勿觸摸。如被螫傷，刺絲胞可能會卡在皮膚上，這時用另一隻手去摸，會同樣沾染毒性蛋白質，建議在水中以衣物撥除，被螫到要儘快就醫。

農業部水產試驗所東部海洋生物研究中心助理研究員吳瑞賢接受當地傳媒訪問時表示，每年秋冬受東北季風影響下，東部海岸不時發現僧帽水母漂上岸。僧帽水母屬腔腸動物，由多種生物體組成的群落，非個體生物，身體上半為水母體、下半的鬚為水螅體，被螫傷會出現皮膚紅腫、水泡，嚴重的會神經麻痺、呼吸困難，致命性高。他提醒民眾別信坊間用尿來塗傷口的迷信方法，應保持傷口乾淨馬上求醫。

台灣東部海岸其實不時出現僧帽水母，故當地民眾有一定警覺性，如有人在網上分享時，必有網民提醒該水母身上有劇毒。管理台東海岸的東管處曾提醒，僧帽水母是世界第三毒水母，碰觸後皮膚會劇痛留下「紅色鞭痕」，要2、3天才消退，毒素可能會滲入到淋巴結，造成更多影響。而死去的僧帽水母和脫落的觸鬚在數小時內有同樣威力。

（綜合）