失業父親獲女兒慶祝生日　見「最不值錢禮物」淚崩　感人影片瘋傳

命運難以控制，但有家人支持，苦中也有一點甜。內地1名父親因失業及身體狀況不佳，情緒受到打擊，一家人也感難過及擔心。女兒早前趁父親生日，特意購買價值20元人民幣（約22.4港元）的蛋糕慶祝，自嘲是「最不值錢的禮物」，可是父親收到驚喜卻當場淚崩，感人影片引來網民瘋傳，甚至一度登上微博熱搜榜第二名。



內地1名父親因失業及身體狀況不佳，情緒受到打擊，女兒特意購買價值20元人民幣（約22.4港元）的蛋糕為他慶生，令他當場淚崩。（微博影片截圖）

居於四川廣元的劉姓女子早前於微博上載影片，可見妹妹一邊唱着生日歌，一邊拿出插有蠟燭的草莓蛋糕到飯桌。原來當日是父親的51歲生日，原本拿着筷子吃飯的他，抬頭望到女兒和蛋糕，先是露出驚訝神情，下秒便眉頭緊皺，感動得當場鼻酸，隨即雙手掩面頻頻拭淚。

劉女形容，父親生日當天，妹妹不但煮了一整桌菜，還買了1個價值20元人民幣（約22.4港元）的草莓小蛋糕，笑言「這可能是全網最不值錢的禮物了，還把老爸感動哭了」。

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原來劉父近年正值低潮，接連遭受許多打擊，不但忙於處理家事，還因而影響身體狀況，以致沒有上班，令家人都感到非常擔心。雖然家境不如以往，但劉女表示，目前她與媽媽也有外出打工幫補，樂觀指「這幾年家中屢受打擊，發生了很多讓我們難過的事，但只要我們一家人在一起，相信一切都會慢慢好起來的」。

簡單卻感人的影片上載後感動不少網民，紛紛轉發並留言鼓勵劉女一家，甚至令影片一度登上微博熱搜榜第2名，「這誰能不被感動到」、「禮物的價錢沒關係，愛是給爸爸最珍貴的禮物」、「不在乎禮物貴重與否，重要的是，這是他女兒對他的祝福」。

有網民發現，同時期的微博熱搜榜首名是有關「網紅3個月廣告收入達1620萬人民幣（約1814萬港元）」的報道，頓時感到非常諷刺。（微博截圖）

不過有網民發現，同時期的微博熱搜榜首名是有關「網紅3個月廣告收入達1620萬人民幣（約1814萬港元）」的報道，頓時感到非常諷刺，不少人截圖感嘆，「這第一，第二，鮮明對比，一時間不知道該說什麼」、「我們生活在巨大的差距裏」、「同一個世界，天差地別」、「是這位父親不努力嗎？是社會分配出了問題」。