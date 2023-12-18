同事要減肥！強迫其他人午餐陪食菜　後續要求更過分　港女斥黐線

減肥都要陪？日前有打工仔發文指公司有女同事在減肥，最初只要求其他人午餐一起吃沙律蔬菜，不過近日卻「變本加厲」，要求眾人完全不吃午餐，更稱「（過）一排就慣」，她不滿斥「係咪黐線㗎？」。帖文引來網民熱議，有人揶揄該群同事猶如邪教，「其實人哋身材點關佢哋X事咩」；亦有人質問樓主既然不情願，為何還要勉強自己「跟機」，「人係為自己活，唔係為人哋活，做自己」。



有港女指公司女同事想減肥，並對其他員工提出各項無理要求，惹來網民熱議。（《愛·回家》劇照）

「唔食Lunch嗰啲人諗緊咩！」有港女在facebook專頁奴工處以「公司班女同事迫大家一齊練仙」為題發帖，指其公司有群女同事正在減肥，更以嘲笑他人因為進食過量引致肥胖為由，要求大家和她們一起減肥，如午餐只吃沙律蔬菜，她無奈表示「（都）叫有嘢落肚」。不過更離譜的是，她們最近完全不吃午餐，亦要求他人「共同進退」，聲稱「（過）一排就慣」，讓她不禁大呻「係咪黐線㗎？」。

港女被要求「共同進退」不吃午餐，發文斥「係咪黐線㗎？」。（《校對女王》劇照）

女同事無理要求引來網民批評，「洗腦式集團定邪教？」、「其實人哋身材點關佢哋X事咩」、「佢頂到無問題，不過佢唔應該迫人跟佢，笑人肥更加無品」、「日日買正嘢返公司食，睇下佢哋頂到幾耐」、「公司都有人唔食Lunch，結果就係連原本Lunch休息時間都畀老細叫去做嘢」。

有留言質疑樓主為何要「跟機」，「自己出去食，點解要同班無知嘅人一齊唔食」、「人係為自己活，唔係為人哋活，做自己」、「返工為搵食，本末倒置喎」；另有人認為這樣的減肥方式有損健康，「呢啲未減到肥，先整壞自己身體」、「做多啲運動好過啦，節食減肥完再食返嘢，之後咪一樣會反彈返」。

（FB「奴工處」）