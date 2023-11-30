網紅嫁入豪門　難忍富商老公愛聞底褲要求離婚　事後才知：中計！

由謝震武主持的高點「震震有詞」，日前討論「離婚計中計！機關算盡、誇張理由只為擺脫婚姻！」的主題，諮商心理師盧美妏分享某夫妻的先生患「綠帽癖」案例時，讓主持人大呼：「太誇張了！」



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資深媒體人狄志為說身邊也有許多假面夫妻，他表示網紅朋友邂逅富商後飛上枝頭當鳳凰，前半年兩人在社群上常恩愛放閃，但半年後她向朋友訴苦，覺得像是被囚禁在籠裡的金絲雀，「富商控制欲非常強，除了干涉太太每天出門的穿著、香水等，還規定每天都要穿不一樣的內衣褲。」

太太起初以為這是夫妻間的情趣，但從她在洗完澡後，先生會聞她的內褲看味道是否一樣，還質疑是不是跟別的男人去汽車旅館開房間，讓她不堪其擾。狄志為表示，女性朋友在結婚第十個月時不堪這樣的生活，主動提出離婚且淨身出戶，而富商則是離婚不久後又再婚，聽共同友人提及，才知道原來富商在婚後兩個月就認識小三，過去那些作為都是為了要逼走元配。

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盧美妏也分享，有對夫妻平時感情甚好，唯獨先生特別愛看題材特殊的成人影片，還加入某些交換伴侶群組，在抝不過先生請求下太太陪著參加三對夫妻在五星級飯店的交換伴侶活動，當下才知道原來先生患了綠帽癖，最興奮的是「看著太太跟別的男人親熱。」太太無法忍受也不願意再過這種生活，兩人便走向離婚，謝震武直呼：「這是今天聽過最誇張的案例了！」

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