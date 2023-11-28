「老公生日快樂」蛋糕遺棄垃圾桶旁照片瘋傳！網民熱議原因心酸

好有故事的蛋糕！本港多個網絡地區群組下午瘋傳1張照片，見到有1個包裝精緻的生日蛋糕被遺棄在垃圾桶旁邊，蛋糕更寫有「老公生日快樂，I Love U」字眼，並加上「心心」符號。網民看後熱議蛋糕被遺棄原因，認為有心酸故事，「帽事嘅」、「應該途中見到老公同小三去開房」、「剛發現老公輸咗成副身家」；也有網民笑言是因為蛋糕似「紙紥」，「俾老公鬧死」。另有人估計是物主忘了取走。



本港多個網絡地區群組下午瘋傳1張照片，見到有1個包網精緻的生日蛋糕被遺棄在垃圾桶旁邊，蛋糕更寫有「老公生日快樂，I Love U」字眼。（Facebook）

本港多個網絡地區群組下午瘋傳1張照片，上載者留言「放在垃圾桶旁的蛋糕，究竟發生了什麼事？」。

照片見到，該蛋糕以粉紅色蓋及透明膠片包裝，本體以金色作主色，上面有大個金色「發」字，並有排列成「十三么」的麻將裝飾。而蛋糕旁邊，放有1塊祝賀牌，寫上「老公生日快樂，I Love U」。

照片引來網民熱議，不少人估原因心酸。（Facebook）

照片引來網民熱議，不少人估原因心酸，「帽事嘅」、「應該途中見到老公同小三去開房」、「發現原來自己係第三者」、「小三送，唔帶得返屋企」、「想到未來只有懷疑與懷疑，邊個令你從此推翻對愛情那些宗旨」、「剛發現老公輸咗成副身家！」。

亦有網民笑言，「（蛋糕）個樣太似紙紥，老公鬧死」、「冇嘢冇嘢，老公生日願望係戒賭啫！」、「叫糊，但係食唔出」、「定係垃圾桶就係佢老公？當佢老公係垃圾」。

另有網民估計，可能是物主忘記取走，「呢個包裝，有機會係蛋糕工作室入面自己整㗎。係咪喺街唔記得拎走……」。