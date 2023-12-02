借男友手機煲劇　女生驚揭母親遭性侵影片　淫狼上訴判賠金額出爐

台北市早前揭發1宗駭人聽聞的性侵案，1名女生借用男友手機煲劇，意外發現自己母親遭機主，即女生男友性侵的影片，大怒斬斷多年感情，憤而告上法院，一審判處男被告乘機性交罪成，判刑3年8個月，民事賠償100萬新台幣（約25萬港元）。但男被告不服持續上訴，最高法院仍然在審理刑事部份，而高等法院經審理民事部份後，改判男被告需賠償60萬新台幣（約15萬港元）。



陳姓男子性侵女友的媽媽，事後被捕及判刑。（示意圖/Getty Images）

根據判決書，陳姓被告和1名女子交往長達10年，其間經常到對方住所過夜，熟知未來岳母需要服用安眠藥才能入睡，因而覷準機會犯案。2018年間，陳男藉住借宿機會，先將女友灌醉，然後溜入未來岳母的房間，趁對方服藥昏睡，用手指性侵，而且拍下獸行過程。

隨後由於女生想追劇，於是借用陳男手機，意外發現母親遭到陳男性侵的影片，因而怒極爆粗，甚至當面質問陳男，對方欲言又止，其後在紙上寫下認罪宣言。女生逼問陳男「去外面亂搞，搞到我朋友身上就算了」，但離譜到向母親伸出狼爪，甚至直言「你知道我媽喝酒，我媽吃藥，所以你敢這麼做，對我來講骯髒，對你來講刺激的事，對吧？」

受害人得知女兒與男友攤牌，唯有承認一早知情，其實小兒子早已提醒過她，「媽媽妳別再吃藥了，他（陳男）會一直跑進來房間」。雖然她最初沒有相信兒子言論，但直到有一日她都覺得情況不妥，曾在半睡半醒期間聽到開門聲，所以她沒有服藥，豈料陳男闖入其房間，甚至1晚進出3次，有次她在睡夢中驚醒，直接捉到陳男，但陳男謊稱是「進來抱家人睡覺」。而除了該次被錄影之外，還發生過多次性侵，但受害人擔心受到女兒異樣目光，所以不敢說出口。

被告持續上訴，最高法院仍然在審理刑事部份，而高等法院經審理民事部份後，改判男被告賠償60萬新台幣（約15萬港元）。（示意圖/Getty Images）

案件提堂後，刑事方面，陳男經一審和二審後，被判乘機性交罪成，入獄3年8個月，至於民事部份，陳男經一審後，被判償100萬新台幣（約25萬港元）。

但陳男持續上訴，刑事部分目前由最高法院審理中，民事方面，高等法院近日有裁判，改判陳男賠償60萬新台幣（約15萬港元），至於超過部份的賠償判決，假執行宣告裁判廢棄，不得上訴。

「假執行」意即在最終判決確定前先去強制執行目前裁決，例如查封或拍賣債務人財產，但如果原本判決被廢棄或變更，就不可以繼續執行，執行法院收到廢棄或變更原判決的命令，就會停止執行程序。

（綜合）