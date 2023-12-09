小紅書女優才移民到港工作　狂曬月賺$5萬　網民：生活成本是三倍

香港人工高，生活成本更高！1名女子在小紅書表示，經優才入境計劃到港從事設計工作，除了月入5萬元之外，每日工作8小時，收工無人打擾，每個月休息8日，一年有10日年假和13日勞工假，形容「比內地好多了」。有網民問優才計劃如何申請及什麼工種較易搵工等問題，但不少人笑言「（香港）生活成本也很高啊」、「在香港月入5萬不算高」、「吹到一個點，好恐怖！」。



樓主表示在港工作不錯，每月收入高達5萬元。（《和解在後》電視截圖）

樓主在小紅書表示，自己本身在阿里巴巴工作，早前申請優才入境計劃獲批，來到香港從事設計行業，揚言每月收入高達5萬元，「這感覺誰懂！ 1年大概可以存30萬耶！」待遇方面，樓主表示每日工作8小時，「上班不內卷，下班無人打擾」，每個月休息8日，一年有10日年假和13日勞工假期，「這麼多的假期真的很快樂…比內地好多了！」，但沒有提供實質證據證明言論所實。

有內地網民詢問自己的行業在香港是否容易搵工，但不少人提到香港生活成本很高，「生活成本也三倍不止了」、「在香港月入5萬不算高」、「吹到一個點，好恐怖！」。而且樓主找在香港月入５萬，本身的條件也一定不差，「沒學歷沒工作經驗感覺也難找5萬工作吧」、「小紅書人人是富」。

（小紅書）