小紅書女談港女妝容　濃密睫毛、裸色唇膏　揭一重點與內地人不同

女士們的妝容千變萬化，在不同地方生活，穿搭打扮也自然不盡相同。1名內地女子早前在小紅書分享，指首次來港時曾細心觀察路上香港女士們的妝容，發現上班族大多非常瘦，普遍女子都有濃密的眼睫毛和「清一色的裸色唇膏」。不過，樓主提到香港女子「膚色偏小麥色」，意外掀起其他網民熱議與內地女子妝容的不同，表示「我不太明白為什麼內地總是喜歡把臉塗得很白」，反而認為香港人的健康膚色更好。



1名內地女子早前在小紅書分享，指首次來港時曾觀察路上香港女士們的妝容，列出6大重點。（小紅書圖片）

樓主在小紅書以「在香港觀察到的港女妝容」為題發文，表示早前第一次來港，認為大部份上班族的女生都很瘦，穿着方面喜歡穿無袖的上衣，配搭半身裙或闊褲。她又談到在妝容上，香港女子「非常強調濃密的睫毛，不畫臥蠶，口紅幾乎清一色的裸色唇膏」。

樓主又提到，走在香港街頭，可見女士們的膚色偏小麥色，引來網民討論港女與內地女子妝容的分別，「雖然是自己喜歡就ok，但是國內有些妝真的太濃了，極端白的臉，再加極端紅的唇」、「我不太明白為什麼內地總是喜歡把臉塗得很白，比脖子白了很多很多，我感覺看着有點不健康」、「剛從香港回來，我覺得比較好的是大家都只注重健康，不像咱們內地一定得白幼瘦，這我覺得蠻好的」。

樓主指，香港大部份上班族女生都很瘦，穿着方面喜歡穿無袖的上衣，配搭半身裙或闊褲。（IG@sooyoungchoi、IG@min.nicha）

不過也有網民認為各地打扮不同，根本毋需比較，「大家喜好不同，最近走在香港街上見到內地女孩子們，妳們的打扮也很好看，有些更是賞心悅目」、「為什麽大家都說內地女生妝容不好看啊，我覺得我現實中的見到的真的都很好看唉，很貼合的啊」。