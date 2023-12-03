怒砍情敵131刀　吊掛門柄失血過多兼勒斃　綠帽男終極判決出爐

台灣早前發生一宗恐怖情殺案，一名綠帽男2022年因房產分配和女兒監護權爭議，上門尋找前妻理論，當時對方並不在家，反而意外發現情敵公然躺在床上休息，醋意大發怒衝廚房，就地取材用刀狠砍新歡131刀，然後用尼龍繩和健身用吊環將傷者勾在廁所門柄上，任由新歡流下大量血液，前妻返家後發現門口反鎖，隔門聽到新歡虛弱表示「快沒氣力了」，誤以為對方正在健身，因而錯過救人機會，綠帽男當時沒有出聲，確定前妻離開後才逃離現場，最終新歡失血過多兼窒息身亡。



綠帽男潛逃一日後最終被捕，當地法官經一審和二審後，均判處無期徒刑，但他提出終極上訴，但遭最高法院駁回。



何男提出終極上訴，但遭駁回，維持無期徒刑。（網上圖片）

35歲何姓被告擔任電梯公司管理層，婚後和姚姓妻子育有兩女，37歲吳姓新歡同和妻子育有女兒，但姚女和吳男發展婚外情，事後被何男揭發互傳裸照，2022年3月憤而離婚。何男搬離高雄市苓雅區住所，但仍然持有鎖匙。

同年5月6日早上，何男見無法和前妻就房產分配和女兒監護權達成共識，愈想愈氣，於是手持鎖匙上門理論，但開門入屋見到前妻和女兒並不在家，相信前妻已經帶同女兒返學，但他聽到鼾聲，發現吳男在女兒房間內睡覺。有消息另指，吳男當時僅穿內褲，何男大怒衝入廚房取刀猛砍，吳男一度逃到客廳嘗試奪刀，利刀跌在地上，正當吳男想取刀時，何男則取起另一把利刀猛刺，並用尼龍繩和健身用吊環，將吳男纏頸固定在廁所門柄上，令他無法移動半步求救。

此時，姚女回家發現大門反鎖，於是敲門，聽到吳男在屋內瀕死表示「快沒力氣了」，以為對方在健身，因而轉身離開辦事。何男當時默不作聲，確定姚女離開後，用地拖嘗試清走客廳地板血迹，但血量過多，吳男見遲早敗露，於是透過LINE向前妻表示「孩子交給妳了」，隨即逃之夭夭。

姚女當日中午返回住處，揭發事件嚇到報警，吳男身中131刀，因失血過多和窒息身亡。警員在現場房內發現何男掉落的銀包，認為他和案件有關，於是展開追查，發現他逃到鼓山車站，甚至「做回老本行」，穿上反光背心，偽裝成車站維修電梯人員，匿藏在車站電梯上方的狹小空間，最終何男在警方包圍下落網。

案件經一審和二審後，認定何男因婚姻問題產生焦慮，案發時受到負面情緒影響，所以才會臨時起意殘殺吳男，相信何男若接受教化和治療，應能改過自身，所以判處何男無期徒刑。

閉路電視拍到何男當日逃走。（網上圖片）

何男提出終極上訴，由最高法院審理案件。何男辯稱進入屋內聽到打鼾聲，記得前妻不會打呼嚕，認為有陌生人闖入屋內，基於自衛，所以才會去廚房取出水果刀，但開門時驚醒吳男。何男更稱吳男曾經毆打姚女，甚至揚言要傷害孩子報復，加上對方先出手奪刀，何男在打鬥過程中才起了殺意，形容自己是「義憤殺人」。

何男亦稱，當時2人扭打，知道吳男有健身習慣，所以對方衝過來時，何男形容「對方體格比我壯碩，我也會怕」。

法官認為涉事單位是姚女婚前購買，何男不但沒有交還鎖匙，甚至闖入屋內，明顯是侵入住宅。當時屋內沒有遭歹徒闖入迹象，所以何男理應知道在屋內睡覺的人是前妻親友，絕對不是歹徒，所以他根本沒有必要取刀自衛，加上吳男當時熟睡，由於何男確認對方身份，所以避免驚醒對方，不相信何男聲稱「對方先出手奪刀」的辯詞，反而認定何男一時醋意大發，趁吳男熟睡期間下手。

最高法院法官考慮到何男在庭上向死者家屬道歉，表現頗具悔意，加上一審和二審判辭，所以駁回何男上訴，維持無期徒刑和免死定讞，何男亦要賠償大約1,887萬新台幣（約480萬港元）。

（綜合）