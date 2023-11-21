【蠱毒】「我可以搶你男友嗎？」一句玩笑竟招殺身禍　結局最心寒

我來說書，可以當故事聽。這事件發生在4年前春夏交接時間……



文：羅偉文（發表於靈異公社）

事主是位很開朗的一位女性，也樂於助人，人或寵物如有需要幫忙，她義不容辭的去幫，長的也非常亮麗，相對追求者也多。

她樂於幫忙毛孩，也是毛孩義工一員，但不談感情，也不搞男女關係……

亂開玩笑竟被這樣報復 點圖放大看原文全文及相關照片（慎入）：

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在某一次的宴會裡巧遇了閨密，閨密也帶了她男友，男方看事主非常亮麗，心中也心動。

男長的中上，事主只是一個無心之言，說：「喂，你男友我可以奪嗎？」

這句玩笑話，種下了禍根。

某天，這閨密邀請事主去她家吃飯，在飯席中閨密只吃一道菜（事後事主回想起的），然後吃完飯後，再特意盛一碗湯給事主喝。

宴會完後，閨密跟事主去看夜景，一語不言，事主感到非常奇怪，但閨密只說一句話：「你喜歡我男友，要付出代價！」

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事主說：「那天是玩笑話啊，你幹嗎當真？」

回家後，閨密也從此不與她聯繫，打電話給她也沒接。過沒多久，這事主發現自己不對了，身體完全不對勁，去醫院檢查也沒病，但有貧血。

去問神，神明說她被「外方」給纏上了，有開符給事主，但也只能維持個2、3天。

之後，無法工作，晚上常常夢到奇怪的東西。有一次，她們家的神明爐與祖先爐同一天發爐（香爐中線香起火），她的家人見著覺得大事，就去媽祖廟問。

媽祖廟的乩身，指點往台灣中部去，那有貴人相助。經過神明一再指點，約2星期後，找到這位先生。他非常低調的生活在鄉下，不出門跟風。他請事主在他家住2星期，每天一張符（其實只喝了4天），體內東西也完全盡出，其他時間在先生家靜養調理，事主也完全好了。

那閨密，也意外身亡了。

天下事何其不有，這事並無作假，希望人人為善，不要害人。

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網民回應：「對方有談好也沒用，她還是一樣會下」、「蠱被破會反噬，閨密咎由自取，自作自受！」、「多行不義必自斃，還真的有吐蟲出來」、「很像遊戲小說中的金蠶蠱」、「真是禍從口出」、「這是從哪認識到的會下蠱的閨密啊，人心真可怕」、「這是麵包蟲跟大麥蟲，寵物店都有賣。不過我相信降頭跟蠱術類的存在這個世上，謝謝分享」、「吐蠱蟲出來？太兇惡了吧⋯⋯」

「事主以為自己無心之言，實則白目至極。被下蠱也是該當此劫。我若是閨密，也不會把這種事當玩笑話。須知，很多所謂的玩笑話，是在試探他人的底線。雖然該閨密為此動殺心，但也付出相等代價。只是不知事主以後是否學到慎言」、「被下降頭跟巫蠱毒，蟲蠱需要大師才能幫忙解降，下他人降頭者非死即傷」、「其實會開這種玩笑，閨密也不用當了」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】