女外勞上網自學做無牌牙醫　拍片抖音吸客　男友做助手　下場慘了

「講嘢最緊要有牙力，睇牙就係要揀有實力」，所以切勿光顧無牌牙醫。台灣一名曾做過牙醫助理的印尼籍女子在網上自學，並和越南籍男友「情侶檔」經營無牌牙醫生意，招攬外籍勞工醫牙，甚至大膽到將治療過程拍成影片，繼而上載到抖音，吸引更多外籍勞工幫襯，3年間賺到接近20萬新台幣（約5萬港元），但東窗事發，兩人齊齊被控違反《醫師法》。



揚女上網自學牙醫技術，而且將治療過程拍成影片，在抖音上吸客。（示意圖/Getty Images）

印尼籍揚姓女子和越南籍阮姓男友在台灣逾期居留，由於揚女不想返鄉，要繼續留在台灣，想起自己曾在印尼做過牙醫助理，了解相關醫療程序。揚女在網上翻閱相關影片自學技術，2020年起在台北市文山區租屋，揚女做無牌牙醫，為外籍勞工矯正牙齒、更換牙套橡筋、拔牙、洗牙，以及補牙。阮男則擔任助手角色，協助洗牙和收錢。

為減低被調查的機會，他們在網上接客後，會和客戶約在不同地點，再將對方接回工作室，確保萬無一失。

2 人齊齊被控。（示意圖/Getty Images）

為了拓展市場，揚女除了叫客戶幫手宣傳之外，更將治療過程拍成影片，公然在抖音上分享，多個貼文觀看人次超過數十萬，吸引更多外籍勞工求醫。去年8月，兩人轉移到新北市新店區繼續工作，但由於有外勞因逾期居留被捕，順便供出揚女生意，因而腳起執法部門注意。

台灣移民署和台北地檢署本年8月展開聯合行動，搜索揚女租用處所，起出多個牙科器材，兩人承認罪行。台北地檢署經調查後，發現兩人三年間總共進行50次牙套矯正、60次換橡筋、6次拔牙、30次補牙、15次洗牙，牙套矯正每次收費3,000新台幣（約766港元），拔牙、補牙及洗牙各500新台幣（約127港元），換橡筋300新台幣（約76港元），兩人犯罪收益接近20萬新台幣（約5萬港元），以涉嫌違反《醫師法》起訴他們。

（綜合）