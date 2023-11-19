浸大內地女學生疑無牌日做500粒燒賣　月入達$2萬　網民籲報食環

從事兼職是大學生必做事情之一，但賺錢也要經由合法渠道。1名年約21歲、自稱在浸會大學就讀傳媒的3年級內地女生接受訪問時表示，自己和2名室友合租村屋，經計算後在香港讀書，每年學費連同生活費高達29.7萬元。為了減輕家中負擔，她指「自己也會賺錢的」，稱在家中做燒賣，每日做400至500個，由晚上至凌晨工作約9小時，經網上發售，月賺1萬至2萬元，形容「賺錢帶給我的感覺是非常快樂的」，目標「年入百萬」。訪問雖然勵志，但引來不少網民質疑其舉動或已違法，「無牌製造食品！要報食環署！」、「報食環！非法製造買賣燒賣」、「無牌加工場」。



女生和另外2名室友合租1層面積約560平方呎的村屋，3房1廳，月租6,000港元。（微博影片截圖）

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微博博主「丁鵬輝-天台人在香港」看似隨機在街上邀請1名身穿灰褸黑衣的女生進行訪問，詢問有關租樓租金及其他事宜。女生帶同微博博主參觀其住所，並用普通話表示，她和另外2名室友合租1層面積約560平方呎的村屋，3房1廳，月租6,000港元。她一度介紹廚房，卻指「不怎麼做飯」，同時介紹浴廁、陽台和自己房間。

女生指在內地考完高考後，來到浸大讀傳媒，目前是3年級學生。（微博影片截圖）

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鏡頭一轉，女生除下灰褸，介紹自己02年出生，在內地考完高考後，以成績申請來港，正於浸會大學讀大學三年級，目前為電影學院學生。她帶同博主參觀浸大校園，稱經計算學費、房租、飯錢、交通費、購物費用及手機通話費用，1年花費大約29.7萬元。

女生強調「自己也會賺錢的」。（微博影片截圖）

雖然開支龐大，女生強調「自己也會賺錢的」，指起初和朋友想食燒賣，嘗試自行製作，覺得味道不錯，認為有商機，計劃經網上發售，結果收到不少人回應想買，所以經營賣燒賣生意。女生指，「由於房子很小，然後鍋也很小，我們就一鍋一鍋的做，一鍋一鍋的蒸，一鍋一鍋的送」，每日做400至500個，由晚上8至9時做到凌晨4至5時，每個燒賣售價7元，扣除成本後，月賺1萬至2萬元。她說目前工作1個月，覺得「真的挺辛苦，付出與結果不成正比」，同時，她亦有幫同學做睫毛，收費100至200港元。

女生交代創業經過。（微博影片截圖）

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女生坦言父母給予的金錢足夠日常生活開支，但家人本身營商，涉獵酒店和餐飲，所以她受到家人薰陶，自己都想做生意，「賺錢帶給我的感覺是非常快樂的，我喜歡那種體驗感」。她指現時積蓄有1萬至2萬元，目標「年入百萬」，「就可以自己買房子」。

影片結束前，女生與微博博主到浸大食堂用膳，她請博主食飯，2人對住鏡頭自拍，博主道謝後，女生表示「不客氣」，但全片未見女生製造或售賣燒賣。

女生請博主食飯，2人對住鏡頭自拍，博主道謝後，女生表示「不客氣」。（微博影片截圖）

訪問看似勵志，但卻引來不少網民質疑女生或有違法之嫌，「報食環！非法製造買賣燒賣」、「無牌加工場」、「無牌製造食品！要報食環署！」、「個名就係嚟讀書，其實嚟做生意」。

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