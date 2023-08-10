人妻豐胸慘送命！注射後胸部劇痛送院不治　無牌美容師原是網紅？

馬來西亞1名29歲人妻接受豐胸注射手術後，翌日出現紅腫疼痛於是入院治療，及後她病情急速惡化，甚至背腿劇痛、無法行走等，留院4日後不治身亡，屍檢報告顯示初步懷疑細菌感染致死。死者家屬於網上發文表示負責豐胸注射的所謂網紅美容師，雖自稱「專業微整師」，但實則根本沒有醫美執照，屬於無牌施術，只是靠網紅身份經營事業。當地警方表示，正依猝死方向調查，事件中暫未有人遭扣控。



女死者（上圖）接受豐胸注射手術5日後不治身亡，家屬揭施術美容師並無醫美執照。（FB圖片）

綜合馬媒報道，29歲女死者陳蔚杉是馬來西亞柔佛州新山市人，生前與35歲黃姓商人丈夫育有2名分別10歲及7歲的兒子。黃先生表示，約4個月前，妻子結識了1名自稱「專業微整師」的美容師網紅，並決定進行臉部微整。

7月29日傍晚，陳女前往位於士姑來麗寧鎮某雙層排屋單位，找該名美容師進行臉部微調。美容師隨後遊說她，在胸部注射玻尿酸可令雙乳結實，有豐胸之效，但就未有說明手術風險，最終陳女同意接受豐胸注射手術。據陳女友人所言，陳女於術後感到暈眩及胸部疼痛，查詢時美容師只表示「剛剛我麻藥不小心放多了」。

當晚，陳女仍能正常入睡，及至7月30日就出現胸部異常疼痛，於是到住所附近診所求診。丈夫黃先生稱，「診所醫生告知，妻子無論是麻醉藥或是其他藥物都注射過量，情況危險」。當晚7時許，陳女因為不適故前往私家醫院治療。到了8月1日，隨着病情惡化，死者背部、腿部疼痛劇烈，甚至無法走路，並於8月2日清晨5時許被送到深切治療部搶救，最終於同日早上7點04分左右不幸逝世。

法醫告知陳女家屬，初步驗屍結果顯示陳女胸部全是細菌，懷疑她細菌感染逝世，不過具體死因仍有待調查。而陳女家屬亦發現，原來負責注射的美容師根本沒有醫美執照，且沒有告訴顧客此事實，家屬於是報警。陳女友人在網上發文指，陳女留院時曾向家人表示注射當日她感到害怕，不想注射，故曾婉拒稱「不然我下次再來做吧」，但是美容師指「材料我都已經買好了」，陳女最終因情勢所迫才同意接受手術。

黃先生表示，妻子住院期間，美容師曾傳訊請求他不要將實情告知醫生，擔心會被逮捕。他又認為妻子一開始就只想進行臉部微整，最終「被迫」接受豐胸手術，指責美容師「道德綁架」。他指妻子十分疼愛孩子們，生前正策劃如何為8月生日的小兒子慶生，更打算包下帶泳池的民宿舉辦盛大的生日派對，可惜再也無法實現。現時，2名兒子已得知母親死訊，一直難過痛哭。

8月6日傍晚，黃先生於妻子喪禮結束後，再次到達警署要求提控無牌施術的美容師。然而，至今暫未有任何人遭扣控。警方表示，目前正依猝死方向調查，呼籲民眾勿多加揣測。涉事美容師則關閉了社交帳號，未作回應。

（綜合）