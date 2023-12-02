男子警署外衝紅燈！司機急煞躲避仍遭舉中指　網民：祝佢一世好運

衝紅燈既危險，亦屬違法行為，市民切勿以身試法！日前網上流傳1段長約21秒的車Cam（行車記錄器）片，顯示有男子不顧交通燈號，照樣衝紅燈，幸好駛至司機及時煞停，雙方才沒有造成意外。不過事後男子仍「英雄不改本色」，繼續於車前衝過馬路，最後更向司機舉中指。片段引來網民批評，認為該男子危害其他道路使用者安全，諷刺「祝佢一世好運啦！、「下次一定無咁好彩」。



網上車Cam片段顯示，觀塘有男子衝紅燈後向司機舉中指。（Youtube「車CAM特警」影片截圖）

影片所示，事發於上月27日，片主駛經觀塘警署對外的位置，並一直沿馬路右線行駛，而交通燈號亦顯示為綠色。不過臨近白線前，有名穿藍色上衣，手推滑板車的男子突然走出路口，眼見片主車輛駛至，男子腳步稍有停下，片主亦即時煞停，雙方才沒有碰撞。不過當片主準備再次駛前時，男子依然「無有怕」，繼續於車前衝過，最後還向着他大舉中指，引來網民譴責。

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有人揶揄對方是次實屬僥倖，「祝佢一世好運啦！」、「下次一定無咁好彩」、「停得切救佢一命，停唔到就送佢一程」，亦斥責對方危害其他道路使用者安全，「好多香港人就係咁，唔會覺得係自己錯，永遠跌落地都要揦返拃沙」、「最慘車死佢都係告司機」、「車違反道路守則都要罰，人都應該（要），影到都要罰先啱！」。不過有人觀察男子舉動，猜測對方精神有問題，並勸予他人應要多加體諒，「應該係弱智人士嚟，唔好計較」。

根據香港《道路交通（交通管制）規例》（第374G章）第33（6）條規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何「無合理辯解」違反規例者，可處罰款$2,000。

（Youtube「車CAM特警」）