觀塘男子衝燈過馬路　司機響咹提示反遭怒踢車身報復　網民籲報警

亂過馬路還惡人先告狀？網上流傳「車cam」（行車紀錄儀）片段，有司機於觀塘駕駛時遇上1名中年男子衝紅燈過馬路，幸及時減速，同時響咹提醒。沒料違規過路在先的男子「被呠」後竟發難，走到車頭前作勢踢向車身以示不滿，司機更指男子趁車輛駛走時踢了車尾燈一腳，惟因未有拍到難以追究。不少網民都為片中司機抱不平，狠批衝燈男子是行人炸彈，認為司機當下應即時報警。



有司機於觀塘駕駛時遇上1名中年男子衝紅燈過馬路，幸及時減速，同時響咹提醒，沒料男子「被呠」後竟發難，走到車頭前作勢踢向車身以示不滿。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

「香港揸車真係好危險，行人衝燈還要踢你架車一腳。」該名無辜車主早前於facebook分享「車cam」片段，顯示事發時間為昨晨（17日）早上8時45分左右。片中可見，事主駕駛座駕至觀塘偉業街往偉發道的路口，1名中年男子未有按行人交通燈燈號，「衝紅燈」橫過馬路，幸好事主留意到情況及時減速，同時響咹提醒男子。

沒想到男子「被呠」後疑感不滿，隨即停下腳步怒瞪事主，再怒氣沖沖走近車頭，提起右腳作勢踢向車頭左方車身。事主未有理會，待男子返回行人路便驅車離開，不過他指男子趁車輛駛走時，「最後踢了一腳車尾燈！」，惟「車cam」未有拍下，認為難以追究只好離開。事後他檢查車身，發現車尾燈的確有被踢痕跡，明言「後悔無停低報警」，只能不忿發文發洩：「麻煩你返去青山，唔好出觀塘！」

帖文引來一眾駕駛者討論，不少人為事主感不忿，狠批片中男子是行人炸彈，「應該要畀個教訓佢，佢下次就會識睇燈過馬路」、「呢啲人真係俾人撞都唔抵可憐」。亦有人質疑男子行為已有刑事毀壞之嫌，建議事主報警，「大家鬥惡㗎啫，踢到尾燈捉住佢報警，差佬唔理都好，起碼嚇下佢，惡得咁有型」、「踢你車就停低報警唔好畀佢走」。