慘！孕婦感冒難治好　驚揭10年前剖腹生產輸血染愛滋　丈夫同感染

「家中無大事發生，這應該是最好的日子了。」上海1名女子於1995年在老家醫院生產第一個孩子時，剖腹生產出現大出血，輸血過程不幸感染愛滋病病毒。女子其後身體轉差，感冒不易治好，不過她一直未有察覺異常，直至10年後，即2005年再度懷孕，到醫院檢查時才得知感染愛滋病病毒，而且丈夫亦確認受感染。多年的抗病歷程沒有擊潰夫婦的鬥志，反而令他們學懂尋找生命中的美好。



上海女子小雪（化名）於1995年剖腹生產出現大出血，輸血過程中不幸染上愛滋病病毒，10年後再度懷孕才查出來，而丈夫之後同樣受感染。（示意圖／gettyimages）

綜合內媒報道，上海女子小雪（化名）於1995年在老家醫院生產第一個孩子時，剖腹生產出現大出血，需要進行輸血。當時她並不知道在輸血過程感染愛滋病病毒，分娩後她與丈夫劉杰（化名）、女兒搬到上海，之後身體開始轉差，除了時常感冒不易好外，身體不同部位相繼出現炎症，伴隨體重下降；而劉杰也有腸胃問題，不時肚瀉，吃藥也不見好轉。

2005年7月，小雪感到疑似胎動，到醫院檢查確認懷上二胎，她不想要孩子，便堅持進行引產手術，檢查後卻被醫生告知已感染愛滋病病毒。翌日劉杰到醫院檢查，同樣確認受到感染。

小雪頓時晴天霹靂，崩潰過後分析出唯一感染途徑就是10年前在老家醫院剖腹產時輸血所致。同年8月，小雪到了南京市公共衛生中心求診希望引產，但她當時的身體各項條件都不容許進行手術。後來，上海市公共衛生中心願意透過HIV母嬰阻斷治療幫小雪生下孩子。2005年11月24日，小雪成功誕下兒子，而兒子亦成為了上海首例愛滋母嬰阻斷下成功誕生的健康嬰兒，所幸他一直健康成長，如今也已到了面臨高考的年紀。

雖然抗病之路艱辛，但小雪和丈夫相互扶持共同走過。（示意圖／gettyimages）

根據《澎湃新聞》報道，劉杰於2006年確診患上卡波西氏肉瘤，是人類皰疹病毒第8型（HHV8）引起的腫瘤，亦意味着劉杰已從愛滋病病毒感染者發展成愛滋病患者。到了2013年，不幸再次降臨，歷經4年手腳不協調問題的劉杰，被醫生推斷患上帕金遜症。

近年劉杰因感染愛滋病引起的併發症病情愈發嚴重，帕金遜症、肝硬化等疾病正擊潰他的身體，小雪指丈夫能獨自完成的事情愈來愈少，穿衣吃飯洗澡都需要她幫忙，但劉杰仍堅持每天鍛煉，「好在他心態平和，意志力也很頑強」。

今年，比小雪年輕1歲的妹妹到家中幫忙，而小雪也堅持每日半天工作，半天回家打理家務、陪伴丈夫。在感染愛滋病病毒第28年，小雪坦言「家中無大事發生，這應該也是我們最好的日子了吧」，她又透露願望，除了希望子女、家人安好，「樂活每一天是我最大的心願」。

（綜合）