路上遇考路試車輛　熱心司機助擋車　做法惹網民熱議：幫手整炸彈

考生考車時最怕遇到路面突發情況，最好是路試期間路上少車，可提升合格機會。有港男在網上表示，日前見到有考生進行路試，於是幫手擋了1輛貨車，方便對方駕駛，其行為引來網民熱議，有人認為「呢啲自我感覺良好嘅，行為真係害人害物，考試就係測試考生臨場反應同技術啊」、「幫手整炸彈」；但有人支持樓主做法，「掉返轉諗，有啲司機專登搞人，例如係前面急剎、喺後面係咁呠之類，咁樣令人唔合格又算唔算唔公正？同埋既然講得係馬路會有好多突發情況，呢種都算係突發情況之一嚟嘅啫」。



樓主幫手擋車，希望陌生考生合格，做法引來網民熱議。（facebook群組「馬路的事討論區」）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」上載圖片，顯示其前有方車輛掛着「駕駛考試」的字牌，明顯是正進行路試，樓主留字表示「加油啊，頭先已經幫你頂咗一部貨車」。

帖文引來不少網民討論，有人反對樓主行為，「呢啲自我感覺良好嘅，行為真係害人害物，考試就係測試考生臨場反應同技術啊」、「幫手整炸彈」、「順其自然，唔好害人啦」、「最怕好心做壞事…我當年考跑馬地，差不多考完去到最尾段要右轉切過去對面線，對面個的士司機就係好心，幫我攔住後面啲車閃晒燈俾我過，於是我就心急咗兼大啖油，跟手就被個官話我未睇得夠清楚就轉彎而肥咗我…」。

但有網民認為「掉返轉諗，有啲司機專登搞人，例如係前面急剎、喺後面係咁呠之類，咁樣令人唔合格又算唔算唔公正？同埋既然講得係馬路會有好多突發情況，呢種都算係突發情況之一嚟嘅啫」、「其實都係一個好普通既帖文，都被人X到XX，建議樓主下次見到考生，畀油一巴打落去，再黎個重剎，應該少一半人X你，仲可以講『我試佢面對實際路面情況嘅反應』」。

另外，疑是涉事考生曾一度留言，但隨後刪除言論。

（facebook群組「馬路的事討論區」）