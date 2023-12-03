幫到手！貓奴忘帶鎖匙求主子幫開門　3貓冷眼旁觀　結局超驚喜

貓奴忘帶鎖匙，回家不得其門而入點算好？外國一對貓奴父子正是面對這種困境，他們因沒帶鎖匙而站在大門外，只好多番敲門嘗試引來3隻貓主子「出手幫忙」。但3貓表現高冷，只跑到門前隔着玻璃看好戲。幾經哀求下，其中1隻叫卡拉（Kala）的主子真的出手協助，跳高拉下門柄成功開門，讓貓奴開心入屋。事發影片在網上瘋傳，網民紛紛大讚貓主子「幫到手」。



桑蒂（Santi）與父親不得其門而入，而桑蒂在門外敲門，但拉動門柄也沒法開門。（影片截圖）

外國男子桑蒂（Santi）與父親因外出時忘了帶鎖匙，回家時無法入屋，於是不斷敲門，吸引家中３隻愛貓，隔着大門玻璃看好戲。父子即時拍下影片紀錄整個爆笑過程，其後在社交平台上發布。

從影片可見，桑蒂不斷敲門，並拉動門柄也沒法開門，屋內３隻愛貓最初只是默默望着桑蒂，表現得相當高冷，表情似在說：怎麼還不進來？

本來伏在櫃子上的貓貓卡拉（Kala）走到門前，跳高拉動門柄，出手相救讓桑蒂父子成功開門進屋。（影片截圖）

桑蒂唯有隔門請求貓貓幫忙，本來伏在櫃子上的貓貓卡拉（Kala）看不過眼，最後走到門前，跳高拉動門柄，出手相救讓桑蒂父子成功開門進屋。

這段暖心又有趣的影片在網上瘋傳，吸引逾28萬名網友讚好，並紛紛留言笑說，「好彩有貓貓在」、「聰明的貓」、「幸好貓咪知道怎麼開門」、「牠值得一條魚」。