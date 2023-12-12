餐廳當屋企？客人赤腳向上伸兼打橫瞓長櫈　網民鬧爆：冇家教

從小到大也被教導「食飯要坐定」，不過近日有青衣街坊在餐廳目擊1名小朋友竟不怕尷尬地赤腳向上伸，更整個人攤睡在長櫈上看手機，坐在對面的大人也沒制止。相片引來網民熱討，直言該小朋友無家教，「有冇搞錯，真係當自己屋企咩」。



樓主稱，當時在取牙籤時，突然發現該小朋友竟攤睡在長櫈上，甚至赤腳伸高，猶如睡在家中梳化，看似相當寫意地看電話。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

一街坊最近在Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載相片，表示於長發商場一連鎖餐廳內用饍，而附近另一枱坐着1對疑似母子。樓主稱，當時在取牙籤時，突然發現該小朋友竟攤睡在長櫈上，甚至赤腳伸高，猶如睡在家中梳化，看似相當寫意地看電話。但對面的母親似乎「懶理」，亦無開口示意小朋友坐好，令街坊感到詫異，坦言：「佢老X真係肉酸到！」

相片引來多人留言討論，有同場目擊事件的街坊稱：「我都想影，我係你後面個白色衫。」有不少網民亦留言批評涉事小朋友無家教，「完全無家養」、「其實咁樣瞓係好污糟好多菌」、「一啲禮貌都冇 你估你自己喺屋企」、「點解對面個大人唔出聲」、「直接搵藤條打啦」、「佢對腳咩事呀，見到唔開胃，職員去咗邊」。

（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）