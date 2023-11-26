東京食拉麵狂影相　港男1原因遭職員勸阻　網民批失禮：餐廳講明

去旅行享受美食，「相機食先」是不少人習慣，不過也要適可而止。有遊日港人近日發文，指在日本東京一拉麵店遇上來自香港食客，不斷為拉麵「打卡」拍照，因花太長時間，導致店員忍不住親自上前勸阻。不少網民直指相關行為失禮，更有人貼出餐廳提示圖片，指店方早已規定食客不能長時間拍照，認為拍照記錄美食未嘗不可，但也要遵守餐廳指示以及避免影響他人。



有遊日港人近日發文，指在日本東京一拉麵店遇上來自香港食客，不斷為拉麵「打卡」拍照，因花太長時間導致店員忍不住親自上前勸阻。（fb「香港/日本 拉麵 關注組 / 分享群」圖片）

該遊日港人近日於facebook拉麵討論群組發文，指11月18日在東京旅遊時到了1家拉麵店用餐，同店還有其他來自香港遊客。事發當日早上11時左右，他留意到1名「排第四入場」的港男，在店內不斷為拉麵拍照「打卡」，「由我食到半碗嗰陣開始影，到就食完都未影完」。

由於該港男花了很長時間拍照，拉麵店店員最終要親自上前勸阻，他當時為港男感尷尬，只好發文「溫提」，「如果呢位師兄見到呢個post，希望佢以後注意下啦」。

不少網民認為港男行為非常失禮，直言不明白為何花如此長時間拍攝食物，「1碗麵畀盡影兩分鐘已經好耐，凍晒先嚟食浪費心機，到時又屈人哋唔好食」、「個麵放咁耐都會無咁好食啦」、「一兩張咪算當個回憶咪算，有乜咁好影」、「最憎啲人影相影到啲食物凍晒都未影完，適可而止呀大佬，下下都影一大輪」。

有網民更分享該拉麵店店內提示圖片，可見店方表明禁止客人花太長時間合照或拍食物照，並附有「long time ban（時間太長會被禁止）」字句。（fb「香港/日本 拉麵 關注組 / 分享群」圖片）

有網民更分享該拉麵店店內提示圖片，指店舖早已說明拍照規則，惟港男未有理會。相片可見店內其中1張提示圖片表明禁止客人花太長時間合照或拍食物照，並附有「long time ban（時間太長會被禁止）」字句，提醒食客避免影響後續仍在排隊的人，「我都只係快快趣影完一張就食，店家寫到明就唔好失禮啦」、「之前都有聽過店家其實唔鍾意食客食拉麵時影太多相，因為驚你擺太耐影響拉麵口感，一上枱嗰陣好立即品嘗，同你食壽司差唔多」。