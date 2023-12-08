愛愛聲太大遭投訴！夫妻激情郵輪之旅僅1天　慘被趕落船兼困小島

度假時「過於激情」可能樂極生悲？德國一對夫妻本來預訂了為期兩周的加勒比海郵輪之旅開心度假，但因為在艙內性交時聲音太大而被其他乘客投訴，之後他們的爭執聲又再度傳出，結果上船第一天就被船長趕下船。這對夫妻被迫滯留島國數天才能回家，於是不甘地向郵輪公司索償，要求對方賠償旅費及精神損失費合共逾1.5萬美元（約11.7萬港元）。



德國一對夫妻疑因在房內性交聲音及爭執聲音太大，被船長趕下郵輪。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，德國一對夫妻，蕾納特（Renate F）與丈夫沃爾克（Volker），於2019年1月底向途易郵輪公司（TUI Cruises）預訂為期兩周的加勒比海郵輪之旅度假，他們於同年4月1日登上「Mein Schiff 5」號，出航首日他們就在房中爭取時間「恩愛」。不料，他們忘記關上陽台的門，「愛愛」聲過大而被其他乘客投訴。

蕾納特指性交後，她與丈夫沃爾克發生爭執，不過她並未說明爭執原因，只表示性行為是雙方自願，兩人爭執間亦沒有使用暴力或破壞任何船上設施。之後沃爾克去洗澡，而她則到陽台吸煙。其間，敲門聲響起，蕾納特開門發現是郵輪經理在保安陪同下到他們下榻的房間，以轉達船長指令要求他們下船。

蕾納特與沃爾克感到非常震驚，由於不曾破壞或使用暴力，而郵輪陽台亦非不能吸煙，故他們相信被趕下船是因為性交時發出的聲音及爭吵聲過大，他們道歉並希望對方網開一面。不過，蕾納特與沃爾克最終還是提着行李於凌晨1點被趕下船，困於郵輪拋錨之處——加勒比海與大西洋邊界上的島國巴巴多斯（Barbados），並只能自己想辦法回家。

蕾納特與沃爾克稱不曾破壞或使用暴力，故相信被趕下船是因為性交時發出的聲音及爭吵聲過大。（GettyImages）

郵輪之旅被迫倉促結束，蕾納特與沃爾克都有些措手不及，他們最終在蕾納特母親及德國一間旅行社幫助下，訂到4月4日往法國巴黎的航班，並從法國坐火車回德國法蘭克福。

據蕾納特所言，光是遊輪之旅就花了超過5,800歐元（約4.9萬港元），但她與丈夫實際只在船上逗留了幾小時。除了其他搭乘的士的車費外，她還因滯留巴巴多斯而需支付3晚住宿費及約1,000歐元（約8,400港元）的用餐費。

此外，還有飛往巴黎的航班票價1,950歐元（約1.6萬港元）、在當地過夜花費138歐元（約1,200港元）及前往法蘭克福的火車票454歐元（約3,800港元）。事後，不滿的蕾納特與沃爾克決定提告郵輪公司，以追討旅費及精神損失費合共逾1.5萬美元（約11.7萬港元）。

不過，郵輪公司發聲明解釋，為保顧客私隱，未能提供事件詳情，而將蕾納特與沃爾克趕下船，是為了保障其他乘客的安全與權益。另外，公司的服務條款也有相關條例，若顧客行為具破壞、威脅、辱罵，或可能對他人造成傷害或危險時，郵輪公司有權終止其旅程，而乘客不得就此要求退款。事後，亦有網民質疑，指蕾納特與沃爾克可能曾辱罵船上工作人員，才會被趕下船。

（綜合）