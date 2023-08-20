「恩愛聲」有多大？　社區發公告籲受影響住戶報警　1句提醒音源

深夜過得快活也應留意音量！台灣有里長在某社區大堂貼告示，指出附近有人在深夜時分發出的「恩愛聲」太吵，促請被吵醒的里民要勇於向警方舉報，或檢舉「恩愛聲」來源，「給小朋友一個正常健康的成長環境」，又促請噪音源低調一些，「我們已經在找尋妳／你」。網民笑言里長管得太多，但有人認為一定是音量太離譜才會迫得里長發公告，當地警方就回應台媒指，雖然法例上可處以6000元台幣（約1500港元）以下罰金，但一般都是勸導為主。



台灣有里長在社區內貼公告，稱有人半夜發出的「恩愛聲」太大，呼籲受影響住戶報警。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，網上日前瘋傳1張桃園市有里長在社區大門貼上公告，協助尋找半夜被「恩愛聲」吵醒的鄰居向派出所舉報。事緣facebook專頁「記者爆料網」上傳告示照片，先向各位住戶問好，「您常在半夜被高調的『恩愛聲』吵醒嗎？讓我們一起守護社區安寧，給小朋友一個正常健康的成長環境，若您知道『恩愛聲』的噪音源，請勇於向派出所檢舉」。

台灣有里長在社區內貼公告，稱有人半夜發出的「恩愛聲」太大，呼籲受影響住戶報警。（fb專頁「記者爆料網」圖片）

里長又再提醒，製造噪音者應自律調低音量，「如果您是噪音製造者，請您『低調』些，我們已經在找尋妳／你了…」。專頁爆笑形容：「『恩愛』是有多大聲啦！連里長都出來貼防治噪音公告。」

網民爆笑指事件為「尋聲追兇」，「里長是不是單身？」、「她想大眾都知道她很開心分享快樂」、「少子化要多多鼓勵 」，又笑指可能是有住戶在看影片，深夜忘記將音量調低一點。雖有網民認為里長管得太多，認為性交是正常行為，「被講得不正常不健康一樣」，但部份人推測是聲音太過誇張才會出公告，「到底多大聲連里長都出來貼公告」。

桃園警方回應台媒表示，據《社會秩序維護法》第72條規定，製造噪音或深夜妨礙安寧可處6000元台幣以下罰金。由於開罰前提是故意發出噪音及屢勸不聽，實際上會勸導為主。

（facebook專頁「記者爆料網」）