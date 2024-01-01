小紅書女坐的士去香港公園飲咖啡　摷散紙司機拒絕停錶仲咁鬧人

內地女坐的士到香港公園的1家咖啡店，到達時由於女子以紙幣付車費，但司機沒有零錢，待女子找零錢的時候，也不停錶，司機不停說「要按錶收費」，又說阻礙他發財，女子也只忙着找零錢而沒時間與他爭論。下車才發現，原來的士司機載了她到公園的另一個入口，迷路下幸得1名西裝男士指路，才從公園山上走到山下的咖啡店，她認為今次經歷「證明每個地方都有素質好人和壞人」。



樓主坐的士到香港公園，到達時司機等樓主找零錢付車費時也不停跳錶，（資料圖片）

樓主在小紅書表示，某天坐的士到香港公園的一家咖啡店，到達時司機沒有停錶等她付錢。樓主掏出紙幣，但司機說沒零錢找錢，而等樓主找零錢的過程也沒有跳錶，繼續計錢，而司機就不停說「要按錶收費，然後開始罵罵咧咧說阻礙他發財」。

由於樓主忙着找零錢給司機，已無暇爭吵就被趕下車了。與樓主同行的韓國模特兒女友人，也不禁說起她和丈夫暫居香港時，感到各方面都能適應，就是唯獨坐計程車（的士）受不了司機們的態度，也不止一次受的士司機的氣。

司機還不停說「要按表收費，然後開始罵罵咧咧說阻礙他發財」。（《降魔的》劇照）

樓主走進公園找咖啡廳時迷路，於是向路人問路，獲1位西裝男士好心帶路，終從公園的山上走到山下才找到該咖啡店，此時她才發現的士司機載了她到公園的另一個入口，「多虧了這位西裝大哥不僅找到了咖啡店，還熱心介紹香港公園里的眾多設施和娛樂項目」。樓主在公園遊走時，大讚香港公園是城市綠洲，「有種置身繁華但悠然自得的心靈撫慰感」。

在大自然的療癒下，樓主指「雖然被司機大哥罵完無語又惱火，但也有被西裝大哥暖心到了」，她認為這次經歷證明每個地方都有素質好人和壞人。

有網民指遇過好人的士司機「也有特別好的阿叔，帶我們指路好吃的地方，小朋友行李沒算行李費，努力介紹香港美景。」（資料圖片）

帖文引起不少網民共鳴，留言：「香港的士佬出名差，我試過係車內被甩來甩去，只因為路途太近，我在車裡聲都不敢出，我付錢之後X佢老X」、「在香港十多年沒有搭的士，無必要不趕時間都不會搭，本地人也怕了他們態度，四類情況的士佬都不喜歡，1.太近距離、2.去偏僻地方無回頭客、3.過海、4.司機交更時間」。

但也有網民指遇過好人的士司機「也有特別好的阿叔，帶我們指路好吃的地方，小朋友行李沒算行李費，努力介紹香港美景。」