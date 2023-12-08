女學生學校考試突「課室誕嬰」　血淋淋嚇壞師生　1原因警方調查

印尼發生女生在班房誕嬰事件，當時該名女高中生正在班房內考試，其間她曾向老師反映胃痛想請假，但因正在考試被拒，其後課室突然傳出嬰兒喊聲，女生當場誕下1名女嬰，在場師生被眼前血淋淋一幕嚇倒，因學校師生一直未有察覺到女生懷孕。女生與女嬰立即被送院，幸而母子平安。由於女生是未成年少女，警方正調查是否涉及性罪行。



女生曾向老師表示胃痛但被拒離開考埸，最後直接在課室內分娩，令在場師生感到十分錯愕。（示意圖，GettyImages）

綜合印尼媒體報道，事件發生於印尼東爪哇省三邦縣（Kabupaten Sampang），女生在今年7月入讀該縣的高中一年級。

事發11月30日下午，女生當時在學校參加考試，期間女生向監考老師反映因胃痛想請假離開，但由於考試已開始，老師拒絕她離開，不久女生就直接在課室內分娩，課室突然傳出嬰兒的喊聲，加上見到血淋淋的初生女嬰，令在場師生感到十分錯愕。

警方指女生是未成年少女，目前正在調查事件是否涉及性罪行。（網上圖片）

三邦縣警方公關主任蘇吉安托（Ipda Sujianto）透露，該名女學生懷孕期間，一直沒有其他師生發現，且考試時也沒有老師發覺她有異樣。不過由於女生是未成年少女，目前警方正在調查事件是否涉及性罪行。

女生及嬰兒立即被送院救治，院方表示，涉事女生生下的是1名女嬰，剛到醫院時女生情況相當危急，因為胎盤仍在她體內，未有隨嬰兒生下來，幸而接受治療後情況穩定下來，現時母子平安，女嬰則交由女生的家屬帶回家照顧。