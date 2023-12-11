葵涌邨通告籲勿發深夜嘈音　街坊加5字寫埋室號碼　網民：有2萬呀

夜已深勿發噪音！近日本港多個facebook群組及公屋討論區流傳1則屋邨通告，展示葵涌邨辦事處呼籲住客們切忌深夜時分發出噪音，但有人在上面加上「做愛細聲啲」5個大字，還標出了1個單位號碼。照片令網民爆笑，「會唔會係睇緊AV？」、「加咗嗰幾隻字頓時酸味四溢」，又指該戶正為2萬元生育津貼努力。



事實上，相關照片早於去年7月已於葵涌邨街坊群組傳出，樓主還為該室住戶抱不平，「一場街坊，何必啦」，認為不應寫得如此露骨，當時還有網民建議一些「應對辦法」。



多個群組近日流傳圖片，展示1張葵涌邨內通告。（示意圖／資料圖片）

近日本港多個facebook群組及公屋討論區都流傳圖片，顯示葵涌邨某棟公屋內通告，發帖者笑言「XXXX公屋住客請注意：夜晚做人細聲啲」。網傳圖片顯示，通告由葵涌邨辦事處發出，呼籲住戶「保持安靜」，指近期有住戶反映有人於深夜時分發出噪音，形容為「缺德行為，亦對其他住戶造成滋擾」，另提醒切勿在深夜時分大力開關鐵閘及大門。

本身平平無奇的通告，有人再寫上「做愛細聲啲」及標出室號。（網傳圖片）

本來一則平平無奇通告，有人在通告上加上「備註」，竟列出某個單位號碼，加上5個手寫字「做愛細聲啲」，並在深夜時分下方畫上橫線。

帖文引起網民熱議，笑問「係唔係博緊2萬，要努力…」、「有2萬呀」、「人哋都係想賺2萬蚊啫，包容下」、「有時興奮起上嚟好難細聲㗎喎」、「你大聲過佢，唔好輸畀佢」、「好恩愛好羨慕」。

有網民就覺得「加字」的人想多了，「會唔會係睇緊AV？」、「加咗嗰幾隻字頓時酸味四溢」、「隔籬左右好葡萄」，又壞心眼指：「男戶主：我返夜班。」

事實上，相關圖片去年7月已在葵涌邨街坊群組傳出，再被轉載到其他fb群組。發帖的樓主當時曾為此抱不平，認為街坊不必寫得太仔細，「一場街坊，何必呢」。有關帖文近日被翻炒，不同的是，街坊群組內的留言提出一些應對噪音辦法，例如「你要錄低跟住攞個大喇叭播返畀佢聽」、「成班人上佢門口搖旗吶喊助威」。

（綜合）