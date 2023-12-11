機場海南雞飯售$XXX！港男出PO呻「貴到嚇死」　網民：無人逼你食

機場管理局（機管局）於2004年推出「市區價格保障」計劃，以確保機場售賣貨品或食品價格，不會高於在性質相若分店售賣相同貨品或食品價格。日前有港男光顧香港國際機場離境大堂某餐廳，點購一個價值$120海南雞飯套餐，他直言「機場物價真係貴到嚇死你」。有網民認為餐牌列明價格，顧客亦有選擇權，「人哋標明幾多錢，覺得貴可以唔食，無人逼你食」；也有人覺得價錢「離地」，「入境還勉強合理，離境的根本就是自作孽」。



有港男於機場餐廳點購海南雞飯套餐，並支付120元，直指「物價貴到嚇死你」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該港男在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖並上載1張圖片，指他於香港赤鱲角機場光顧某餐廳，並點了一個海南雞飯套餐，盛惠$120，他直言「機場物價真係貴到嚇死你」，並建議遊客應該於入閘前，到便利商店買麵包「頂肚」。從圖片所示，相信樓主位於離境大堂範圍，海南雞飯套餐包含餐湯以及飲品，海南雞只有3至4件，而飯量則算多。

許多網民認為餐廳是「明碼實價」，若然覺得不合理可選擇不吃，「你請我願喎」、「人哋標明幾多錢，覺得貴可以唔食，無人逼你食」、「去得旅行，我唔會慳嗰小小」、「唔使機場，市面都有海南雞飯係$100以上」、「機場是租貴，不是物價貴」；又揶揄樓主「可以喺市區食個兩餸飯先」。

但亦有人覺得價格的確「離地」，「呢啲叫『焗食』」、「喺機場唔鋸你，等幾時鋸你？」、「其實全球機場嘢食都比市區貴」、「得幾嚿雞就$120，真係好貴」、「我會忍肚餓去食飛機餐算」、「入境還勉強合理，離境的根本就是自作孽」。

「市區價格保障」計劃於旨在確保在機場售賣的貨品或食品價格，不會高於在性質相若分店售賣相同貨品或食品價格。（資料圖片／示意圖）

機場管理局於2004年推出「市區價格保障」計劃，香港赤鱲角國際機場網頁顯示，計劃目的是要確保在機場售賣貨品或食品價格，不會高於在性質相若分店售賣相同貨品或食品價格。

如旅客在機場購買任何貨品或食品，並發現有關價格高於性質相若分店，在同1天售賣相同貨品或食品價格，可向機場申請差價退款或退回貨品。性質相若分店即是指零售商或食肆經營商在香港主要商業及旅遊區營運的相同商號分店，如中環、金鐘、銅鑼灣或尖沙咀地段。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）