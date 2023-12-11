咁惡？上網買$50公仔約交收　想改遲15分鐘遭怒罵　網民斥黐線佬

網上買賣約交收時，雙方都應保持禮貌！日前有買家發文指遇上「跳掣」賣家，事緣他對1隻公仔有興趣，惟對方提出的時間他未能準時赴約，故希望能延遲，不料對方突然大動肝火，不滿指：「一隻公仔先50蚊，你要我等你？無病吧！」一氣下將對話分享到社交平台公審。有人直指賣家態度惡劣，反問「宜家你要散貨定我要散貨啊？」；不過亦有身為賣家的網民指出，曾多次遷就買家時間和地點，但對方「老馮」般突然更改交收時間，令他灰爆稱「得就得，唔得就唔好買，唔想夾嚟夾去」。



有買家於拍賣網遇到「跳掣」賣家，提議延遲交收時間被怒罵。（FB「新Carousell-乞衣+X客關注組」圖片）

該買家以匿名方式在facebook群組「新Carousell 乞衣+X客關注組」發帖，指「用咗（Carousell）咁多年，終於畀我遇到個」。從其上載對話截圖所示，他禮貌私訊賣家，表示對其放售物件「有興趣」，對方指可以於當天下午5時30分至6時在深水埗站交收，不過樓主回覆指因為還未下班，需要6時45分才能到達，比賣家原定提出的時間相差45分鐘。

豈料對方語氣突變，怒斥「一隻公仔先50蚊，你要我等你？無病吧！」，樓主突然被罵，無奈表示：「其實我哋都係正常爽緊時間，咁都跳掣（生氣）？」

賣家惡劣態度引來網民炮轟，「時間咁寶貴，就唔好為咗$50放隻公仔啦」。（《奶酪陷阱》劇照）

賣家態度惡劣引來網民炮轟，「叫佢躝返出去自己賣啦，態度差到咁」、「Carousell真係多黐線佬」、「答返佢：『唔使返工㗎？無病吧！』」、「宜家你要散貨定我要散貨啊？」、「佢第一次夾時間交收？」、「6:30唔得咪講句唔得囉，後面3句睇到佢人格」、「時間咁寶貴，就唔好為咗$50放隻公仔啦」。

不過亦有同為賣家的網民指出，原本都會和買家互相遷就，約好地點時間後，即使對方臨時改時間，他都會馬上前去，「但我發覺啲X樣係老馮咁，我宜家列明咗指定時間，無其他時間揀。得就得，唔得就唔好買，唔想夾嚟夾去，幾十蚊嘢要討論咁耐」、「佢已經寫明，只限那個時間交收，你不看內文，怪不得他發怒」，卻被其他人反駁「問多一句啫，唔得咪答唔得囉，無必要咁寸」。

（FB「新Carousell 乞衣+X客關注組」）