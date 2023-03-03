賤格放飛機！Carousell買家殺價地鐵交收　突提1要求　網民：無恥

這樣放飛機會否太過火？Carousell再有離譜中伏事件，有港男放售銀包，接受買家殺價後，原約好晚上10點在將軍澳站等，他到達後被要求拍照確認，結果買家稱自己已到後，突然又放飛機「hello sor，$900都係太貴，我唔買住喇」。港男質疑對方是故意叫他影相確認才放飛機，「賣咗6年嘢第一次見咁X街」。網民覺得該買家是名慣犯，「最後一秒先話貴，人無恥係無敵」。



樓主指買家約他到將軍澳站交收，最後放飛機。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「Carousell 乞衣+西客關注組」發文，批評1名買家「好X街」，指雙方原約晚上10點，在較近買家的地鐵站等，惟他到達時，對方離奇要求「影相confirm畀佢睇到咗」，結果變成最過分的「放飛機」。

對話截圖所見，樓主作價1,200元放售真皮銀包及卡片包，買家約好晚上10點後，叫「今次可以set保留」，並提醒在將軍澳站C出口等。樓主回覆不會出閘交收後，買家稱「在邊個位，影一影畀我」。

樓主拍照傳送後，問買家到了沒，對方打了個「到」字，未幾就說「hello sor，$900都係太貴，我唔買住喇」，同時透露他已經殺價到900元。樓主質疑對方特意叫他拍照再放飛機，「賣咗6年嘢第一次見咁X街，我日日祝福他平安」。

賤格放飛機手法引來網民嘩然，「好賤格，祝佢銀包永遠穿窿」、「又係呢條飛機收賣佬，慣犯」、「講到咁實，最後一秒先話貴，人無恥係無敵」、「嘩…咁X街嘅，已經$1200減到$900畀佢嘞喎」。有網民提醒，如果買家堅持提供電話號碼就應一律拒絕面交。部份人認為很少有人要求「到咗影張相」，認為玩味濃，質疑買家由頭到尾都打算放飛機，「佢講『今次可以set保留未』」，問樓主和他是否另有過節。

（facebook群組「Carousell 乞衣+西客關注組」）