抵食！元朗雙併燒味飯售30元　叉鴨多到就瀉　網民激讚︰無得頂

香港物價高漲，外出用膳動輒近百元。有港男日前分享，在元朗1間燒味店購買足料叉鴨飯外賣，叉鴨多到接近滿瀉，附送1包飲品，良心價只承惠30元，笑言「呢間燒臘檔嘅標準嚟嘅，一定要（多到）見唔到飯」。雖有人質疑「似賣自己廣告多啲」、「叫咗個叉燒燒鴨飯，無你咁多份量，都幾睇師傅心情」，但亦有網民指「呢間幾時都係多料，唔係造馬」、「呢間真係好多餸，我都成日買，又好食又抵食」。



叉鴨多到接近滿瀉，附送1包飲品，承惠30元良心價。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載雙併燒味飯外賣圖片，顯示叉燒和燒鴨多到接近滿瀉，難以看到白飯，名副其實足料，配上薑蓉，整個叉鴨飯色水不差，令人食指大動。

樓主表示，自己在元朗1間燒味店購買，隨飯附送包裝檸檬茶或烏龍茶，形容「呢間燒臘檔嘅標準嚟嘅，一定要（多到）見唔到飯」。

網民形容涉事燒味店燒味飯「又好食又抵食」。（《食神》電影截圖）

帖文引來其他網民討論，有人質疑「似賣自己廣告多啲」、「叫咗個叉燒燒鴨飯，無你咁多份量，都幾睇師傅心情」、「好X假囉」，但亦有網民指「呢間幾時都係多料，唔係做馬」、「呢間真係好多餸，我都成日買，又好食又抵食」、「真係無得頂，睇留言好笑，無人信你」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）