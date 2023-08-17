好抵！荃灣街坊分享18蚊雙併燒味飯　網民讚良心食店：38蚊都抵

燒味飯這價錢會否太平？有女生日前分享在荃灣某餐廳買外賣燒味飯，雙併燒肉油雞飯要價18元，許多網民大讚價錢平之餘飯盒賣相不錯，認為是良心食店，「買白飯都要10元以上喇」，而且份量之多，夠食量較少的女性吃兩餐。部份網民提到，這價錢的雙併燒味已多年未曾聽聞，「20幾年前嘅價」、「荃灣人自己知就算，咁公開」。



有網民分享在荃灣某餐廳買到的18元雙併燒味飯，引起熱議。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享在荃灣新村街某餐廳購買的燒味飯，單併或雙併飯均18元。照片所見為1盒燒肉油雞飯，燒味份量相當充足，連飯裝滿整個發泡膠盒。

帖文數小時內已吸引過千點讚，網民一看份量和價錢就大讚餐廳，「良心食店，街坊有福呀」、「性價比好高」、「良心過深水埗」、「唔合理，38都抵」、「荃灣人自己知就算，咁公開」、「比馬來西亞便宜」。

網民更點評其燒味沒有馬虎處理或取巧，「燒肉好靚堅平靚正」、「嚿燒肉好令，肥瘦分明一層夾一層，油雞都好令身」，份量之多夠食量細的女生吃兩天，「加多個白飯可以頂兩餐」、「抵到爛丫！又多料，夠我兩餐貨」。

不少網民又指，已多年未見過10多元燒味飯，「點可能做到咁平」、「嘩，20幾年前嘅價」、「18蚊，真係成10年前油麻地嗰頭先買過」、「我樓下賣25蚊雙拼我已經覺得抵到爛」、「窮人救星」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）