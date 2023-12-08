恐怖意外！女網紅宣傳草藥療法　全身着火3級燒傷　怒告診所索償

泰國發生恐怖醫療意外！網紅兼女模特兒在當地1間診所宣傳，免費體驗傳統草藥療法「Phao Ya」，療法是將藥草放在身上穴位點燃以作治療，而當醫師替她在腹部的草藥點火時，女模腰部位置瞬間起火，繼而蔓延到全身着火，她大叫並滾下床痛苦掙扎，身旁的助手及職員迅速用毛巾撲滅火焰，可是帶來反效果，連毛巾也被燒着，而站在旁的女職員，用洗手盤的水潑向女模救火，火勢終被熄滅，事發經過影片被瘋傳，情況相當嚇人。事後女模送院發現全身多處3級燙傷，須卧床2個月休養影響工作收入，於是向涉事診所提告。



泰網紅為當地診所宣傳草藥療法，免費體驗期間發生意外。（影片截圖）

綜合泰媒報道，泰國網紅兼女模特兒蓋姆（Game），早前為當地1間診所宣傳，免費接受類似灸術的傳統療法「Phao Ya」，將草藥放在身上的穴位，之後再點火燃燒草藥以達治療效果。而蓋姆做「Phao Ya」想促進血液循環及改善腸胃問題。

事發經過的片段在網上瘋傳，影片中可見當時蓋姆躺在床上，腹部已放有一堆草藥，她當時輕鬆地與助手及職員談話，但當醫師在草藥上點火時，下秒蓋姆的腰部位置亦瞬間起火，火勢繼而蔓延到全身，蓋姆痛苦大叫並滾下床，想用身體撲熄火種，眾人被嚇到不知所措。

蓋姆的助手及診所職員見狀立即用毛巾，蓋在蓋姆身上想撲滅火勢，可是卻引起反效果，連毛巾也被燒着，反令火勢更猛烈。最後靠在旁女職員用手捧洗手台的水潑向蓋姆來滅火，火勢才熄滅，蓋姆亦得以站起來查看身上傷勢。事後蓋姆被送院治理，醫生發現她全身多處3級燙傷，背部及胸部傷勢最嚴重。

蓋姆事後表示：「我遭受了許多痛苦，擔心影響工作，當時已安排1周後有工作，但卻要在醫院接受治療。」她又指自己須臥床2個月休養，幸而傷口沒有受到感染，雖然有買保險，但醫療費用還是很昂貴，但診所和醫生拒絕承擔責任，且互相推卸責任，由於身心受影響，也影響工作收入，已向診所提告索取賠償。

泰國衛生部官員Rungruang Kitpathi博士指，這是當地第1次收到關於傳統療法的投訴，將會對此案進行詳細調查，目前正在收集有關執行失敗手術的醫生資料及相關證據。