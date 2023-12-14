離奇！拍拖4年從未性交　女友驚驗出懷孕發誓無不忠　男友話相信

沒有性行為卻驗出有孕！國外1名男網民發帖稱其同居女友近來總感到惡心，伴隨體重顯著上升、月經沒有來等情況。由於狀況類似懷孕，他們用多支驗孕棒測試後結果通通驗出「有孕」。然而令他百思不得其解的是，他們因為宗教信仰，拍拖3、4年間不曾有過親密行為，故女友突然驗出有孕實在蹊蹺！不過女友發誓表忠，而他亦相信女友沒有私下溜出家與其他人發展不正當行為，故不知為何女友會驗出懷孕。



有網民認為樓主女友可能與其他人發生關係後撒謊，「她肯定是在騙你」，但亦有人認為可能是荷爾蒙失調，建議樓主與女友先去看醫生。



該名20歲的外國男生不曾與同居女友有過親密行為，但女友卻驗出有孕。（GettyImages）

該名20歲的外國男生在討論區Reddit發帖求助，稱與19歲女友交往已有3、4年，女友自2020年5月搬來與他家人同住。由於雙方均來自相當虔誠的宗教家庭，因此他與女友有共識暫時不會進行婚前性行為。近來女友身體出現變化，如體重明顯上升等，他起初還以為是「幸福肥」，直至女友告知身體不適、惡心難耐，想去看醫院查看。女友又提到經期異常，「她醒起月經沒有來」，雖然女友平素沒有刻意記錄，但很可能已經延遲一個月以上。

男子察覺異常，建議進行驗孕，但女友卻一笑置之，但他最終還是買了4枝驗孕棒給女友，結果顯示陽性，兩人不死心再驗，結果不管驗多少次都是顯示「已懷孕」。他很確定拍拖數年未曾有過親密行為，女友也發誓不曾與他人上床。而他也相信女友沒有不忠，因為兩人基本上都是在家工作甚少外出，朝夕相對，除非女友趁中午他一家人在忙時爬窗外出。不過他又提到，他們一家人總會聚在一起吃飯，所以女友不太可能與他人單獨見面。

有網民認為樓主女友與他人發生關係後欺騙樓主。（GettyImages）

男子又表示女友此刻仍處於驚慌中，只能一遍遍地重複着說自己不可能會懷孕。而他也茫無頭緒，因此向網民尋求意見。有網民認為樓主女友與他人發生關係後瞞騙樓主，「她肯定是在騙你」、「如果不是你，就一定是其他人」、「會不會是你其他家庭成員？」，但亦有人認為可能是荷爾蒙失調，建議樓主與女友先去看醫生，「不管真假，先去看醫生吧」、「女性荷爾蒙有變，成因很多，最好帶她去看醫生」。

（Reddit）