驗孕棒藏雪糕！丈夫舔一下驚喜變作嘔　人妻公布懷孕方法惹爭議

這樣宣布有孕到底是驚喜還是驚嚇？美國有人妻為給丈夫「驚喜」，想出異於常人的方式來公布懷孕喜訊，她竟然將驗孕棒直接埋藏於杯裝雪糕內，再用餅乾和水果隱藏驗孕棒。丈夫吃到一半還誤會那只是硬身餅乾，把整支含在口裏並舔了一下，最後發現是驗孕棒當然覺得惡心，不過亦感恩稱「至少知道妳懷孕了」。

事件惹來網民指責，覺得驗孕棒畢竟沾過尿液，這樣讓丈夫品嚐雪糕未免有點不衛生，故斥「太惡心」。



美國人妻想出特別方式公布懷孕，竟將驗孕棒直接埋藏於杯裝雪糕內，希望丈夫吃到中途能發現「驚喜」。（jasminechiswell＠TikTok）

外媒報道，美國加利福尼亞州（California）女子契斯威爾（Jasmine Chiswell），在TikTok發布名為「最甜蜜但也可能是最惡心的懷孕驚喜，真不敢相信他吃了」影片，分享她告訴丈夫自己懷孕時的經過。契斯威爾使用驗孕棒測試，結果顯示懷孕，而她為了給丈夫驚喜，竟然把沾過尿液的驗孕棒藏於雪糕內，再讓丈夫細味雪糕，希望對方中途能吃出「驚喜」。

從影片所示，契斯威爾先將驗孕棒插進充滿水果和朱古力捲心餅雪糕，然後拿湯匙挖起雪糕掩飾驗孕棒，再遞給丈夫稱「有驚喜」，不料對方中途發現有異物，驚訝地問「到底是什麼？」。丈夫還以為是硬身餅乾，並拿起它含在口裏，隨後拿出來看才得知是妻子驗孕棒，瞬間覺得嘔心，不過亦興奮問妻子「妳懷孕了？」，獲確認後感動稱「至少我們知道妳懷孕了」。

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雖然影片獲不少網友恭喜她懷孕，但亦有人出於衛生角度而批評她，「直接插在食物真的太惡心」、「知道你很愛妳老公，但這樣真的很過分」。有留言建議她可以先將驗孕棒放在小袋子，再將袋子放進雪糕內，感覺會比較乾淨。

其實過往亦曾有類似事件，外國有人妻得知懷孕後，趁着和丈夫以及眾多好友聚會時，偷偷在買來的雪糕中放入驗孕棒，再將雪糕遞給丈夫。對方接到雪糕時還不敢吃太快，擔心會引致頭痛，不過人妻卻表示「相信我這是值得的」，最後丈夫發現驗孕棒亦驚喜詢問「真的嗎？」。

（綜合）