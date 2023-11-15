18歲女未婚懷孕　男友要求驗DNA仲咁做超衰　網民勸分手：找更好

外國有名18歲女網民在網上發文，分享她的傷心事，因她意外懷上男友骨肉，可是男友反應卻出乎意料，男方不但想離開她，要求做DNA親子鑑定，甚至想她去墮胎。女網民對男友態度感到相當失望，帖文一出引來不少網民回應，有網民安慰她：「妳值得一個對妳更好的人。」



樓主意外懷孕未有得到男友安慰，對方還作出連串離譜事情，讓她心灰意冷。（《BB復仇記》劇照）

綜合外媒報道，外國有名年僅18歲女網民發現自己意外懷孕，她在社交平台發文道出自己兩難情況，指自己還未有心理準備做1個稱職媽媽，加上她將懷孕消息告訴19歲男友時，對方第1個反應不是開心，而是想她墮胎。雙方經過商討後，男友表示會嘗試進入小孩的生活，但是兩人不想再在一起，「因為他會用不同的眼光看我」。

樓主只好隻身前往產前檢驗，醫生告訴她胎兒很可能會流產，男友得知結果後，翌日致電給樓主表示要做DNA親子鑑定，稱「錯的不是小孩，是妳」，更進一步說明不想再跟樓主一起的原因，是不希望樓主成為小孩媽媽，最後還冷血地表示「反正小孩隨時都會死」。

樓主發現意外懷孕後，男友要求她墮胎及驗DNA，有網友認為是男友想迫她墮胎的手段。（GettyImages）

雖然男友隔天有向樓主道歉，但是道歉完又質問她，「妳什麼時候會流產？」，完全漠視樓主感受，而樓主經歷了男友連番傷害後，感到相當痛心，精神受到極大創傷。

帖文一出吸引了2.5萬人表達心情，還有1.2萬則留言。有網民替她不值，「把這個混蛋從妳生活中趕走，再藉治療幫助自己」、「刪除、封鎖並永遠不再與這個人說話，讀點書提升自信」。有人分析男友行為，「我認為這是『強迫』她墮胎的策略，他想盡一切辦法讓她心煩意亂，讓她覺得如果墮胎後一切都會恢復正常」，同時有網民安慰她「妳值得一個對妳更好的人」。