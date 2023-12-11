兒子竟然是弟弟！同18歲子不似樣驗DNA　人夫揭不倫家醜下場悲慘

兒子竟然是自己的弟弟！台灣有名3子之父，本來與妻兒過着幸福平淡的生活，不過隨着自子長大，人夫覺得18歲兒子與自己愈來愈不似樣，於是去驗DNA來解開心中的疑慮，不料結果發現只有85%的匹配度，兒子的生父竟是自己父親。人夫其後更發現3名兒子中有2人是父親與妻子所生的，只有1名是親生。最可怕的是母親竟然一直知情，但未有阻止，事件令人夫情緒崩塌，最終走上輕身的不歸路。



事主覺得兒子與自己不似樣，驗DNA揭發兒子竟是自己父親與妻子所生的。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

綜合台灣媒體報道，網紅「泰辣Tyla」早前找許淑琴律師分享案例，指她曾處理１宗家庭倫理悲劇，事主是１名育有３名孩子的人夫，與妻兒生活一向幸福平淡，他們一家與夫家同住。可是，隨着兒子年齡漸長，他覺得18歲的兒子長得不似自己，於是決定驗DNA解開心中的疑慮。

結果卻出人意表，他與18歲兒子的匹配度只有85％，代表兩人有一家相似程度，但非親生父子，人夫為此再檢驗，揭發兒子的生父竟是自己的父親，即是兒子是妻子與父親的結晶品，亦即是「你的兒子是你的兄弟」。

人夫揭發3名兒子中竟有2名是父親與妻子所生的，終因精神崩潰而自殺。（《白日青春》劇照）

人夫知悉令人傻眼的結果後，為了搞清其餘2名兒子是否親生，他再驗DNA，答案是只有1名兒子是他親生，其餘2人是父親的。而最可怕的是，他的母親竟一直知情，卻放任不制止。

人夫知道真相後憂鬱暴瘦，每天辱罵妻子，對她百般羞辱來宣洩情緒，妻子因受不了長期家暴提出離婚。人夫原本不同意，認為自己才是受害者，為何妻子卻選擇離開自己，令他傷心不已。

許淑琴律師（右）分享曾接觸過的家庭亂倫案。（影片截圖）

而在事件被揭發之前，妻子曾有晚外出飲酒夜歸，人夫想抓住爛醉的妻子帶她回房睡覺，但父親卻乘機伸出狼爪摸妻子臀部，令人傻眼至極。思想傳統的人夫當時不敢違抗父親，只能默默忍受父親的過分行為。令人可惜的是人夫最終擺脫不了陰影，精神崩潰，最終選擇結束生命。