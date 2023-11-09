12生肖立冬後財運變化　屬兔犯太歲但好旺財　屬馬有一大忌要小心

昨天11月8日進入「立冬」，立冬是24節氣中的第19個節氣，也是秋季的最後一個節氣，表示冬天的開始。塔羅牌老師艾菲爾分享「12生肖立冬後財運變化」，提醒有些生肖會有財運上升的機會，有些生肖則要小心財務上的風險。



立冬後，天氣會變得更冷，日照時間會變得更短，植物會進入休眠狀態，動物會開始儲存食物或冬眠。

艾菲爾老師在臉書發文提醒，立冬後，人們也要注意保暖和調節飲食，以適應季節的變化。另外，不同的生肖也會有不同的財運變化，有些生肖會有財運上升的機會，有些生肖則要小心財務上的風險。艾菲爾老師分析12生肖立冬後的財運變化，並給大家一些參考和建議：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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生肖鼠

這個月的財運比較平穩，沒有太大的波動，適合穩健投資或儲蓄。不過要注意避免不必要的開支，尤其是跟朋友相處時，不要被牽著走，要有自己的主見。

生肖牛

這個月的財運回升，可能會有一些意外之財或機會。不過要注意別人的陷阱或詐騙，要小心辨別真假，不要貪小便宜吃大虧。

生肖虎

這個月的財運比較低迷，可能會遇到一些困難或挫折。不過要保持信心和耐心，不要輕易放棄或冒險；要學會調整心態，找到適合的出路。

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生肖兔

這個月的財運比較旺盛，可能會有一些好運或是收穫。不過要注意控制自己的慾望，不要過度消費或浪費；要學會感恩和分享，不要忘記身邊的人。

生肖龍

這個月的財運比較平淡，沒有太多的變化，適合保守投資或理財。不過要注意自己的情緒，不要因為財務問題而影響自己的心情或人際關係。

生肖蛇

這個月的財運比較波動，可能會有一些起伏或變故。不過要注意把握時機，不要錯失良機或拖延決策；要學會靈活應變，找到最佳方案。

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生肖馬

這個月的財運比較好，可能會有一些突破或成就。不過要注意自己的態度，不要因為財務成功而感到驕傲或自滿；要學會謙虛和謹慎，不要招惹是非或得罪人。

生肖羊

這個月的財運比較差，可能會有一些損失或失敗。不過要保持堅強和勇敢，不要因為財務困境而氣餒或絕望；要學會節儉和努力，找到新的希望。

生肖猴

這個月的財運比較高，可能會有一些幸運或贏利。不過要注意自己的行為，不要因為財務寬裕而放縱或浮誇；要學會理性和節制，不要引起別人的嫉妒或反感。

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生肖雞

這個月的財運比較穩定，沒有太多的風險或壓力，適合長期投資或規劃。不過要注意自己的計畫，不要因為財務安全而懈怠或固執；要學會創新和改變，找到新的動力。

生肖狗

這個月的財運比較不穩，可能會有一些波折或危機。不過要注意自己的判斷，不要因為財務不順而慌張或衝動；要學習冷靜和分析，找到最佳解決方法。

生肖豬

這個月的財運比較好，可能會有一些收入或成長。不過要注意自己的支出，不要因為財務充裕而奢侈或浪費；要學會節省和投資，找到更好的回報。

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