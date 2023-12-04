情慾按摩店！人妻稱遭男技師挑逗出軌「每周1次福利」　後續超狂

女客人和按摩師推拿後變出軌，最後更成為雙方伴侶互告，情節比劇集更狂！台灣新北市1名人妻因為長期椎間盤突出、筋骨酸痛問題要做推拿，因為喪父心情低落被男技師不停挑逗，最終2人在房內性交，更發展出不倫關係。其丈夫意外從手機發現大量色情訊息，驚覺技師稱「每週1次是妳的福利」，揭發2人已性交20次，怒極提告獲賠償80萬台幣（約20萬港元）。未料其後技師妻子亦發現事件，同樣控告女客人侵害配偶權，女客人強調自己在不倫關係中一直被動配合，沒有精神上出軌，又質疑對方基於報復才提告，判決日前出爐。



人妻指因為被按摩師挑逗及經歷喪父之痛，在去年8月在按摩室內首次和對方性交，其後發展成不倫戀。（示意圖／Getty Images）

案情指，新北市1名男子今年3月22日查看妻子手機，發現她和男按摩技師出軌，兩人互傳大量色情訊息，提到「每周1次是妳的福利」、「我公（老公）也不曾這樣插錯」、「好為難～你突然插入超級痛！然後又繼續插我陰道，不衛生的」、「沒進去啦，而且根本沒味道，只在洞口而已」，已認定2人已有性關係。

男子質問妻子，對方承認和男技師已性交20次，第1次發生於去年8月中，在按摩房內原地「開戰」，慘戴綠帽的人夫怒極控告技侵犯配偶權。人妻作供時透露，她事發時喪父心情低落，而她本身長期有椎間盤突出、筋骨酸痛問題要推拿治療，技師卻藉她心靈最脆弱之時，在按摩過程中不停挑逗，強調自己在過程中處於被動配合，結果發展出一段不倫戀。

男技師作供認為聊天紀錄太片面不能成為證據，又指人妻說法無中生有，一度否認出軌。不過法院認為情節重大，考慮學歷、經濟能力及破壞婚姻程度，最終賠技師賠80萬台幣。

人妻強調每次發生親密關係她都是被動配合，沒有精神上出軌。（示意圖／Getty Images）

不過事件未完，一直不知情的男技師妻子其後在家中翻出判決書，驚覺丈夫和女客人有姦情，更被判賠款。她大受打擊，認為自己的婚姻出現欺騙行為事態嚴重，想到同樣要告女客人侵犯配偶權，要求索償100萬台幣（約25萬港元）。

案件中，女客人提到丈夫向男技師提告時，技師曾多次聯絡，一度威脅如果自己捱告，「我老婆之後也會告你」。她認為是技師敗訴後，出於場報復才會要妻子提告，又指自己每次和對方發生親密行為都是被動，沒有精神上出軌和過夜約會等，質疑技師妻子的精神撫慰金要求太高。

最終，新北地院按之前的民事判決佐證，認為女客人對技師妻子已造成傷害，判她同樣侵害配偶權罪成，要向人妻賠償50萬台幣（約12萬港元）。

（綜合）