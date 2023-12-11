17歲兄性侵小一胞妹　5年獸行導致懷孕流產　被告囚12年1原因上訴

南韓發生一宗令人髮指的性侵案。一名22歲男子5年前開始多次性侵當時就讀小學1年級的胞妹，每周1至2次，導致對方懷孕流產。即使女受害人向父母求助，但雙親視若無睹，她最終告訴學校的性暴力諮詢輔導人員，獸行才得以曝光。案件提堂後，被告認罪後被判處入獄12年，但被告提出上訴，理由是「刑期太重」，檢方認為「量刑過輕」，同樣提出上訴。



女童遭胞兄性侵，時間長達5年。（示意圖/Getty Images）

涉事家庭住在南韓榮州市，夫妻有多名子女，包括當時正值17歲涉案青年和就讀小學1年級的胞妹，青年2018年開始在家中向胞妹伸出狼爪，時間長達5年，為了掩飾獸行，青年威脅胞妹稱「告訴爸媽，就殺了你」、「不聽話就宰了你」。性侵頻率高達每周1至2次，女受害人更因而懷孕流產，但當她向父母求助時，父母卻以子女太多為由，沒有伸出援手，令她繼續受害。

受害人唯有接受小學性暴力輔導時吐露真相，輔導員大為震驚，於是報警，社福部門強制受害女童和家人分開生活，同時安排她入住保護所。

被告被判入獄12年，由峴不滿「量刑太重」，所以提出上訴。（示意圖/Getty Images）

案件在大邱地方法院提堂後，被告承認罪行，受害女童要求法庭嚴懲胞兄，檢方亦認為被告罪無可恕，要求判處15年有期徒刑。法官認為，被告罪行嚴重，受害人在理應最安全的家庭空間遭到家人傷害，而且不獲應有幫助，她甚至考慮過輕生，難以估量其內心痛苦，裁定被告性侵未滿13歲未成年者等罪名成立，判處入獄12年，同時必須接受性暴力治療，7年內不得在和兒童有關組織和身心障礙福利機構就業。

事後被告表示不滿「量刑太重」，日前提出上訴，檢方則認為「量刑過輕」，同日提出上訴。

（綜合）