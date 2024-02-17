男人有子宮？69歲阿伯驗出子宮肌瘤　院方解釋1原因出錯網民傻眼

男人患子宮肌瘤？四川曾發生荒謬醫療事故，68歲伯伯到當地醫院消化內科看腸胃病，診斷報告竟指他被驗出有子宮肌瘤，還詳細描述檢驗影像「子宮大小形態及密度未見明顯異常」，令人啼笑皆非。原來事件發生於2019年，早前再被網民翻出瘋傳，當年伯伯的家屬在網絡上公開報告的照片，並質疑「天大的笑話，男性為何會長出子宮？」。

院方其後向媒體發公開信作出道歉，得出這樣的解釋「這個人的名字看起來像女性的名字」，性別登記錯了，便按照女性的情況給王男出報告，才會導致出現這種錯誤。有關解釋令網民集體傻眼，批評醫院十分離譜，又笑言「原來老伯是女兒身」。



當時68歲的王男到瀘州市人民醫院場的消化內科看腸胃病，收到醫療報告指他疑有「子宮肌瘤」。（網上圖片）

事件於2019年8月中旬發生，當時68歲、居於四川瀘州的王姓男子，到瀘州市人民醫院場的消化內科看腸胃病，待他出院後收到院方發出的醫療報告，竟發出現離譜錯處，院方診斷出王男懷疑有「子宮肌瘤」，還詳細描述檢驗影像「子宮大小形態寫及密度未見明顯異常」。

看着診斷書上的診斷，讓王男差點以為自己成了「陰陽人」，因身為男子漢的他竟然有子宮。面對這樣的檢驗結果，令人啼笑皆非。王男的家屬亦不禁將報告的相片在網上發布，並指「天大的笑話，男性為何會長出子宮？」，並希望醫生能對病人細心一點。

院方解釋「這個人的名字看起來像女性的名字」，性別登記錯了，便按照女性的情況給王男出報告。（ GettyImages）

院方回應，指醫院之間傳遞信息之間發生錯誤，更得出這樣的解釋「這個人的名字看起來像女性的名字」，性別登記錯了，便按照女性的情況給王男出報告，後來院方重出了報告，指王男身體健康正常。其後院方向媒體發出公開信向王男致歉並承認錯誤。

事件多年來不時被翻出恥笑，早前再在網絡上瘋傳，惹來不少網民批評院方離譜，更有人笑言「原來老伯是女兒身」，又有網民指醫療錯誤不罕有：「我們老家的醫療水平也差不多」。