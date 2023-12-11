住夫家租置公屋月花$5000　嫁港內地女感恩　懷雙胞胎擬另申公屋

香港住屋問題一直是城中熱話，最近有內地女子在網上拍片分享，表示嫁到香港至今6年，一直與丈夫家的家人居住，該單位本來是公屋，丈夫10多年前與父親合資透過租者置其屋計劃買下單位，「因為我這裏是已經買下來的公屋，也可以說是居屋」。她大讚現居單位地理位置好，鄰近港鐵站、巴士站、街市等，而且住屋相關開支，每月不逾5,000元，但由於她懷着雙胞胎，故亦打算另外申請公屋。



政府今年10月公布的施政報告，推出鼓勵生育的措施，除2萬元的生育獎勵金外，有嬰兒出生的家庭輪候公屋的時間可縮減一年。



內地嫁港人妻提到政府推出2萬元的新生嬰兒獎勵金，因為她懷雙胞胎，生產後可獲4萬元，不禁直呼「太開心了，感謝政府」。（網上影片截圖）

該名女子在網上拍片表示，稱自己從內地嫁來香港6年，一直與男方家的奶奶和叔仔同住，而該公屋單位是其丈夫與父親早於10多年前買下的公屋，當年售價約20多萬元，「因為我這裏是已經買下來的公屋，也可以說是居屋」，因此要交管理費和差餉，前者每月703元，後者每3個月2,157元。

她續指，雖然曾想過與丈夫和小朋友搬家自住，但該公屋位置優越，樓下便是港鐵站，巴士站、街市、超市、藥房等都在附近，計及所有住屋相關的支出，每月花不逾5,000元；至於買樓，她稱門檻太高，在港400至500呎單位動輒要價數百萬元以上，故寧願繼續與男家家人居住，與此同時亦會另外申請公屋，「在香港有房住，工資多少都能過得很開心，沒房工資一半都要交給房東」。

提及為何有香港身份證卻不工作，女子解釋她由內地來港，要花4年時間領取單程證，並以單程證再申請身份證，加上過程中遇上疫情，導致她在2023年2月才成功拿到身份證，正當她於4月想找工作之際，卻又發現自己懷孕了。女子亦在其他影片中提到政府推出2萬元的新生嬰兒獎勵金，而她懷了雙胞胎，因此可獲4萬元，不禁直呼「太開心了，感謝政府」。

女子的分享引來不少網民討論，有人質疑其「公屋變居屋」的言論，表示其丈夫只是透過租者置其屋計劃買下公屋單位，並不等同居屋，「公屋買咗都係公屋，只不過係要交差餉管理費嘅公屋」、「咁居屋買咗係咪變私樓？私樓買咗係咪變豪宅？豪宅買咗係咪變咗私人島？」。

另外，也有人批評女子「攞盡福利」，留言稱「香港係一個領取福利啲地方」、「佢哋落到嚟凈係知道去攞福利，唔知啲福利喺邊度嚟，佢哋嚟到唔去搵工做，就係千方百計想做咗工都唔想交稅」、「咩都唔想交，過來淨係識拎福利囉！公屋畀晒你哋優先」。

政府於10月25日公布的施政報告，推出鼓勵生育的措施，除2萬元的生育獎勵金外，亦提出加快有新生嬰兒家庭的公屋上樓計劃，有嬰兒出生的家庭可縮減一年輪候時間，而明年起推出的居屋將預留10%單位配額，供有嬰兒出生的家庭抽籤及優先選樓，直至該名子女年滿3歲為止。